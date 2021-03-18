关注中老年肝脏健康 乙肝、丙肝防治“向前一步”

3月18日是第21个“全国爱肝日”，今年的主题为“爱肝护肝、防治结合、遏制肝炎”。

近期，中国工程院院士、传染病诊治国家重点实验室主任、浙江大学附属第一医院主任医师李兰娟表示，肝炎防治是一项长期的系统工程，需要动员全社会共同关注病毒性肝炎，提高公众主动防控的意识，积极进行相关检测并早预防、早发现、早治疗，及时控制病毒性肝炎疾病进展。其中对于中老年人群的肝脏健康，更要“向前一步”，主动筛查乙肝、丙肝等疾病，早发现，早治疗。

除了早诊早治，乙肝的规范治疗也十分关键。李兰娟表示：“乙肝感染者要从根本上抑制乙肝病毒的复制，来减轻肝细胞的炎症、坏死，以及肝脏纤维组织增生，从而延缓和减少肝功能的损害，减少肝衰竭的发生。治疗的同时，对于肝脏的状态也要评估，尤其是要定期检测HBV DNA的水平。高敏感检测有助于评估发现较低的病毒活动，抗病毒治疗的效果，把HBV DNA降低到20IU/ml以下，可以有效地降低肝癌风险，避免乙肝复发。”

“丙型肝炎是一种非常严重的慢性肝脏疾病，与慢性乙肝相比，丙肝慢性比例更高，症状不明显，更容易被忽略。”李兰娟指出，现在丙肝检测手段丰富，方便快捷，可及性高，建议有过暴露的人群进行丙肝检测，及时明确病毒感染状态，以便早期开展抗病毒治疗，减少肝脏损伤，达到良好的预后。

李兰娟介绍，2019版《丙型肝炎防治指南》强调，慢性丙型肝炎病毒（HCV)感染的抗病毒治疗已经进入直接抗病毒药物（DAA）的泛基因型时代。“丙肝可治愈，而且简单安全、疗程较短。但需注意的是，对于中老年人，如果治疗前肝脏已经发生了一些病变，即使丙肝病毒完全消除，也要定期检测肝脏的情况。”

李兰娟建议，有医源性暴露史，包括手术、透析、不洁口腔诊疗操作、器官或组织移植者，准备进行特殊或侵入性医疗操作的人群；1993年前有过输血或应用血制品者；1996年前的供血浆者；或者身边的亲人，朋友感染了丙肝；都属于高危人群。有过高危行为的中老年人可以到正规医疗机构进行丙肝的筛查，或者在自己年度的体检中增加丙肝的筛查。与此同时，希望医疗机构建立规范的临床路径，中老年人在非感染科接受治疗时，如果发现中老年患者有过高危行为，或者检查发现已经感染HCV，可以帮助他们转诊和治疗。希望医疗机构可以提供一站式的筛查、诊断、转诊和治疗的协助，这样可以早诊早治。