“早筛早诊一小步 健康中国一大步” 3·13筛查周活动全国百县同步启动

为推动县域疾病早筛早诊，助力实现全民健康，2021年3月13日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办，人民网·人民健康、中国红十字基金会、中国初级卫生保健基金会、阿斯利康中国等多方支持的“早筛早诊一小步 健康中国一大步”3·13筛查周活动在全国百县同步启动。本活动旨在通过灵活多样的形式，在县域地区广泛进行常见慢病、肿瘤等领域的早筛、早诊，“撬动”县域诊疗能力的提升以及全病程、全生命周期医疗服务体系的完善。

“早筛早诊一小步 健康中国一大步” 3·13筛查周启动仪式

县域百姓多重治不重防，早筛早诊意识亟待提高

主办方表示，我国县域人口庞大，实现“健康中国2030”，县域人民的健康和医疗服务成为不可忽视的重要一环，但当前县域百姓多重治不重防，不能早期发现和诊疗疾病，导致经济负担增加、因病致贫的情况普遍，“防治足不出县、减轻疾病负担”成为他们最迫切的需求。

启动会上，肿瘤、呼吸、消化、代谢等多领域专家共同呼吁3·13“筛一筛”，助力提升基层早筛早诊意识。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心继续教育处处长宋仙保表示，此次项目是我们在以往理论研究与实践工作经验总结后的新起点和新标杆，也是我们县域医疗卫生人员服务能力提升工程的延伸。基于基层医疗卫生机构人员能力建设不足、基层群众早筛早诊意识不强的情况，在医疗改革新形式下，我们联合了政、医、产、学、研等各多方力量，共同助力实现这一目标。我们将以‘县域医院’为抓手，联合基金会等公益机构，面向近300个县，近30,000人次开展形式创新灵活的疾病早筛活动，在呼吸、心血管、代谢、肿瘤、消化等疾病领域提高基层患者早筛早诊的意识，如移动筛查车、不同特色县域医院的义诊和早筛活动等，做到广覆盖和精准筛查。”

中国工程院院士、中国工程院副院长、全国政协常委王辰认为，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，绝不局限于卫生健康部门或卫生健康行业一隅，而是全社会的事情。联合多方力量，在县域推行广泛的“早筛早诊”是全社会共同参与县域能力与健康促进的一次实践。

中国工程院院士、全国政协委员、海军军医大学第一附属医院消化内科主任李兆申表示，在县域开展“早筛早诊”活动非常必要，也建议在全国范围内开展社区人群胃癌筛查。我国的消化道肿瘤例如食管癌、胃癌和结肠癌在癌症中占有很大比例。不幸的是，多数患者在诊断时已是中晚期。希望所有百姓都能够重视早期筛查，做到早诊早治，为健康中国贡献力量从自己健康做起。

早筛早诊减轻疾病负担，撬动县域诊疗能力提升和医疗体系完善

河北省丰宁满族自治县医院书记白书臣在会上介绍，在丰宁满族自治县，慢阻肺及肺癌疾病存在疾病知晓率低、筛查方法不普及等问题，因此，丰宁县首先以“双肺筛查”为试点项目，实现了从筛查前患者教育到筛查后患者随访的全病程管理模式，依托紧密型县域医共体做好分级诊疗。借助筛查项目成果，丰宁满族自治县医院利用已有的慢阻肺筛查卫生经济学模型，评估了“双肺筛查”的经济性。

浙江省玉环市人民医院健共体集团院长董寅介绍，浙江省2019年末全省常住人口中，65岁及以上占比14.2%，这意味着浙江跨入深度老龄化社会。玉环市是浙江省辖县级市，65岁以上老年人占比高达15.01%，人口老龄化问题也日趋严重，常见病和癌症发现较晚，导致治疗效果差，治疗费用高。在当地政府、卫健委及医院的积极推动下，四病四癌移动筛查车（筛查高血压、糖尿病、高血脂、慢阻肺四大常见慢性病，也可筛查胃癌、前列腺癌、乳腺癌、宫颈癌我国常见四大癌种）在玉环市人民医院健康共同体集团内五家乡镇卫生院开展，开到百姓家门口进行筛查，通过搭载领先的区域移动筛查平台，借助物联网、5G等技术，集成多种即时检验（POCT）设备，实现了数据统管、筛查流程贯通。为基层筛查的创新模式提供了可借鉴的实战经验。

3月13日当天，安徽省县域双肺筛查联盟在安徽合肥正式启动“双肺筛查全省模式”活动。活动得到了安徽省疾病预防控制中心的大力支持，在安徽省县域双肺筛查联盟在中国科学技术大学附属第一医院和安徽省抗癌协会肺癌早期诊疗协作组的组织下，目前联盟共加入23家县域医疗机构，针对双肺筛查制定了明确的筛查目标，定期回顾总结，同时中国科学技术大学医院呼吸科操乐杰教授牵头的多学科协作（MDT）团队提供技术支持，并结合智能AI影像实现上下联动，将“学员送上来”、让“专家走下去”。据悉，“双肺筛查全省模式”活动第一步覆盖安徽省23个县，未来将逐步走进安徽省50个县，持续科普早筛早诊、提升诊疗能力、造福更多县域患者。

活动上，为响应国家“推动医疗服务高质量发展”的要求，中国初级卫生保健基金会(CPHCF)开展中国县域前列腺健康公益筛查项目，力推前列腺癌筛查下县域，为中国县域及农村患者提供同等优质治疗服务。计划在县域成立“前列腺癌公益筛查点”，通过定点定时定人的模式，对高危人群进行公益的前列腺特异性抗原（PSA）检测，助力前列腺的早筛早诊。

阿斯利康中国总经理赖明隆表示，阿斯利康扎根中国县域5年之久，我们发现：“树立疾病早筛早诊意识”是撬动县域医疗资源优化、防治关口前移的“关键第一步”，通过疾病早筛及早发现问题和需求，能够带动整个县域诊疗能力的提升和医疗体系的完善。因此，阿斯利康联合多方力量，在提升筛查可及性、完善医疗体系建设、提升诊疗能力等方面给予大力支持。相信开展疾病的早筛早诊，是打通县域医疗 “最后一公里”的“金钥匙”。

多领域专家呼吁：3·13“筛一筛”，早筛早诊一小步，健康中国一大步

复旦大学附属肿瘤医院副院长、泌尿肿瘤MDT首席专家叶定伟呼吁：“建议五十岁以上的男性每年做一次前列腺特异抗原即PSA检查。让我们共同助力提升基层早筛早诊意识和诊疗水平。”

复旦大学附属中山医院副院长、心内科副主任，国家放射与治疗临床医学研究中心执行主任，上海心血管病临床医学中心副主任钱菊英呼吁：“希望我们共同努力，让基层真正成为慢病管理的主力军。”

中南大学湘雅医院呼吸内科教授、中南大学湘雅医院肺癌诊疗中心主任胡成平呼吁：“肺癌是中国第一大恶性肿瘤，要提高肺癌的5年存活率，一定要重视肺癌的早筛早诊。”

中日友好医院呼吸与危重症医学科三部副主任、“双肺筛查”项目慢阻肺组的牵头专家杨汀呼吁：“我国一亿慢阻肺患者中，有超过50%在县域，我呼吁关爱县域百姓肺部健康，慢阻肺肺癌早筛早诊早治疗。”

复旦大学附属中山医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会副主任委员李小英呼吁：“我们要提高基层医院及糖尿病患者对糖尿病并发症的重视程度，加强糖尿病患者的随访管理。同时，将白蛋白尿的检查纳入自己的常规体检。”