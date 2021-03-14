朱叶青：推进癌症早筛行业发展 助力癌症防治工作

人民网北京3月14日电 （记者李栋）近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。在主题为“关注肿瘤早筛 增进群众健康福祉”的访谈栏目上，诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青表示，癌症早筛对于疾病预防有重要意义，要推动癌症早筛行业规范化发展，让早筛惠及更多患者。

“癌症早筛行业必将迎来快速发展。”朱叶青表示，从社会层面来讲，癌症早筛对于疾病预防有重要意义，可有效降低癌症死亡率、发病率；从卫生经济学层面来讲，癌症早筛可极大程度降低医保支出和医疗费用，有效将费用分担到生命周期更长阶段；从行业层面来讲，推广癌症早筛技术、产品可及性，可以惠及更多患者。

朱叶青认为，目前癌症早筛推广的难点在于，公众对于早筛的认知还处于初级阶段。其实，随着新技术不断推出，很多癌症已经可防可治。公众需要正确认识癌症，不再“谈癌色变”。多年来，诺辉健康致力于推出癌症早筛新技术，希望新技术、新方案能够为临床和患者所接受，真正下沉到社区、家庭、职场，惠及广大群众。

癌症防治工作是一项系统、复杂且长期的工程，需要凝聚政府、医疗机构、企业等社会各界力量共同参与。为加速推进癌症防治工作，助力健康中国建设，朱叶青认为，作为企业应重点开展以下工作：

第一是推动癌症早筛行业合规化。进行更加深入的临床研究，产出更多创新的优质产品，得到药监局批准，夯实癌症早筛行业合规化道路。

第二是大力推广癌症筛查理念。与政府、医疗机构、公益组织等一道，凝聚社会各界力量，帮助公众认知到癌症可防可治，提高公众防癌意识。

第三是探讨解决癌症筛查费用问题。企业可通过新产品、新技术帮助降低癌症筛查费用，促进全社会有能力、积极参与癌症早期筛查，让癌症筛查变为健康管理的重要一环，助力健康中国建设。