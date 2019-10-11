癌症患者呼唤心理辅导服务

近日，中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会联合《健康时报》、觅健发布了《2019中国癌症患者生存质量报告》。《报告》指出，在参与调查的5000多名患者中，36.27%的癌症患者存在睡眠障碍，28.42%的癌症患者担忧家庭压力，13.21%的患者表示在近一周内有自杀倾向，因此建议在癌症患者治疗的合适时机，通过心理疏导、药物治疗等方式改善睡眠状态、帮助疾病恢复。

中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部副主任袁芃教授表示，诊断为癌症对患者及其家庭的打击都是非常大的，除关注疾病本身外，更要综合关注患者的情绪变化、不良反应、饮食、心理等因素，其中尤为重要的是心理因素。

《报告》显示，超72.12%的患者表示需要康复指导，52.24%的患者需要心理辅导服务，需要病友交流互助的患者占54.55%。与此同时，有近八成的受访患者加入了不同形式的患者组织，这些受访者几乎全部认为，参与患者组织有助于提高生存质量，超九成的受访患者至少使用过一个医疗相关的手机应用或者关注一个医疗类微信公众号。

《报告》还显示，在身体状态方面，大多数中晚期癌症患者在承受癌痛的折磨，有56.50%的患者出现程度不等的疼痛；有80.79%的癌症患者在调查前一周内至少出现过一次并发症，包括脱发、呼吸困难、便秘、腹泻、上肢淋巴水肿等；患者营养不良的比例达8.71%。