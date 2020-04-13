第26届全国肿瘤防治宣传周即将启动

人民网北京4月13日电 为响应《“健康中国2030”规划纲要》要求，由国家卫健委疾控局、中国科学技术协会科普部指导，中国抗癌协会主办，中国抗癌协会肿瘤科普专委会承办，人民网·人民健康协办的第26届全国肿瘤防治宣传周发布会将于2020年4月15日（周三）9:00-10:30线上举行（直播渠道详见下方二维码）。

据悉，该活动将于4月15日-21日在全国范围内线上线下展开为期一周的肿瘤防治知识宣传活动。本次宣传周主题为“抗癌路上 你我同心”。疫情之下，第26届全国肿瘤防治宣传周发布会以及启动仪式将运用网络直播方式进行，邀请中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明院士，中国科协科普部部长白希以及多名专家与观众在线互动，共同拉开第26届全国肿瘤防治宣传周的大幕。

全国肿瘤防治宣传周活动由中国抗癌协会在1995年发起创建，作为我国历史最悠久、规模最大、影响力最强的防癌抗癌品牌科普活动，本届活动将从科学防癌、关注早筛、规范诊治、乐观康复等方面重点展开科普。

此外，今年肿瘤防治宣传周活动主办方将携手全国各省市的抗癌协会、专业委员会、医疗机构、科研院所等单位，组织开展一系列新闻发布、公益科普、公益义诊、权威专家对话、访谈讲座等主题活动，提升公众对癌症核心知识的知晓率，普及科学防癌理念，提高全社会防控意识，建立健康生活方式，营造全民防癌抗癌的良好氛围，预计受益群众将达到上亿人次。

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