张阳：聚焦学科建设 提升诊疗能力

人民网北京5月25日电 25日，三博脑科董事长张阳做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，张阳提出，社会办医的当务之急，是提升专业诊疗能力。

张阳谈到，从2010年新医改至今的十年内，社会办医得到了较好的发展，但与公立医院相比，仍存在较大差距。而这个差距主要就来自临床诊疗能力。

“这也是我们一定要做学科建设、人才培养的原因，因为只有这样才能提高专业诊疗能力。”张阳把学科建设分为1.0与2.0两个版本。1.0版本离不开专业技术能力、人才培养和业务量三方面的提升。张阳介绍说，目前，大多数民营医院仍在1.0徘徊，“没有专业技术能力规划，没有人队伍建设，就拿不到足够的业务量，医疗质量也就到不了较高水平。所以对社会办医来说，在1.0时期打好基础建设非常重要。”

学科建设的2.0版本，则是指医疗科研教学一体化。张阳表示，2.0时期就是要建设一个学院型、研究型的医院，“这时候光靠医院的一己之力已经无法解决问题。人才培养、临床研究都需要与大学合作。”在张阳看来，2.0版的学科建设必须依附于大学之上，才能寻求更高的发展。

据介绍，三博脑科在2010年成为首都医科大学的附属医院。“我们已经建立了完整的科研教学体系，其中一个神经外科博士点就有9个博士导师、18个硕士导师，这对整个医院的发展而言起了至关重要的作用。”张阳说道。