强直性脊柱炎治疗常见误区，你中招了没？

强直性脊柱炎是以侵犯骶髂关节和脊柱为主要临床表现的炎症性关节炎，常见于年轻男性，对患者的劳动能力、形象和生活都会带来一定程度的困扰。强直性脊柱炎主要侵犯人体脊柱，早期主要症状为下腰部疼痛，严重时会出现如背部僵直这样的症状，故称之为强直性脊柱炎。但目前，人们对强直性脊柱炎的治疗认识存在诸多误区，导致治疗依从性差和效果不佳等情况出现，如该病究竟是否可以根治，是否存在特效药，偏方是否可信等？2020年5月8日（星期五）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请广东省人民医院风湿科行政主任张晓教授进行视频直播，与您探讨强直性脊柱炎治疗的常见误区有哪些。

专家介绍

张晓，广东省人民医院风湿科行政主任、学科带头人。澳门科技大学客座教授兼职博士生导师，南方医科大学/华南理工大学教授、研究生导师。中国医师学会风湿专业委员会副会长，中国风湿免疫病医联体联盟副理事长，广东省医师协会风湿免疫分会前任主任委员；粤港澳大湾区风湿免疫专科医师联盟主任，中华医学会风湿病学会第八届常委，广东省医学会风湿病专业委员会副主委。《中华风湿病杂志》、《中华临床免疫与变态反应杂志》及《循证医学杂志》编委，《中华内科杂志》及《中华医学杂志》通讯编委，ARD杂志中文版副主编。国家和广东省自然科学基金评审专家。参与完成和正在进行国家及省部级科研课题10余项，主持国家自然科学基金委课题2项，获省、市级科研成果3项，发表论著近100篇，SCI收录10余篇。

擅长

擅长风湿病严重并发症（间质性肺病和肺动脉高压）、炎症性关节病（类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎等）、重症系统性红斑狼疮（如狼疮脑、狼疮肾、狼疮肺等）、硬皮病及多发性肌炎的诊断治疗。

强直性脊柱炎患者应如何进行保健？

日常生活中有些人常受到强直性脊柱炎的折磨，强直性脊柱炎属于一种常见的慢性全身性炎症的疾病，这种疾病往往容易使患者出现严重驼背的现象，而且患者常常是不能弯曲活动，给患者带来很大的痛苦与麻烦。那么，哪些方法可以治疗强直性脊柱炎呢？以下几种方法有不错的效果。

一、药物治疗法：患者可以根据医生的指导，采取合适的治疗药物，来缓解腰背部的疼痛感与僵硬感，同时，还可以减轻关节的肿胀，这种方法对于强直性脊柱炎的早期患者具有不错的疗效。

二、运动治疗法：患者可以每天适当地进行体位锻炼的运动疗法，其中游泳对于强直性脊柱炎有不错的作用，这种运动还可以有效的控制病情的发展。不过，做这种运动的时候要注意适度以及适当，要在合适的温水中进行游泳并完成体疗的动作。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。