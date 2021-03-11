专家：提高公众意识 发挥医疗机构作用 推动糖尿病肾病早筛早诊

人民网北京3月11日电（记者杜燕飞）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动糖尿病肾病早筛早诊”的专场论坛上，与会专家学者认为，要提升全社会对糖尿病肾病筛查的意识，建议建立糖尿病肾病防控体系，优化患者诊疗路径，提升筛查可及性，把早筛早诊指标纳入医务人员考核中，提升糖尿病肾病筛查率，改善糖尿病患者生活质量，减轻患者及社会负担。

提高公众糖尿病肾病早筛意识

“我国糖尿病患病率较高，最近一次流调显示糖尿病患病率12.8%。同时我国又是肾病大国，大约有1.3亿肾病患者。”北京医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会候任主委郭立新说，肾病是糖尿病非常重要的慢性并发症，直接影响着糖尿病患者的愈后和生存质量，同时增加了很多医疗开销，给社会、家庭和个人带来负担。

全国人大代表、贵州省人民医院副院长、中华医学会肾脏病学分会常务委员查艳表示，对于糖尿病人群来说，如果没有控制好糖尿病的发生、发展，糖尿病就会向糖尿病肾病转化，慢性肾脏病的发病率将进一步的增加，加大社会经济负担。

在全国政协委员、北京方庄社区卫生服务中心主任吴浩看来，当前糖尿病肾病在临床，尤其是基层的筛查率尚不达标，筛查设备、医务人员能力和认知水平也存在一定的差距，公众对糖尿病肾病的危害认识不够、早筛意识薄弱。

郭立新认为，导致糖尿病肾病患病率高的重要原因是关注度不够，很多患者不够重视、没有进行相关的筛查，以至于错过了诊断和处理病症的最佳时间。

为此，必须提高提高公众糖尿病肾病早筛意识。“相关专业人员应利用各种场合和机会对公众进行健康教育、健康科普，给公众提供准确、科学的科普知识。”全国政协委员、中国医院协会副会长方来英表示，专业人员还要用公众喜闻乐见的形式、能够听得懂的语言去介绍专业知识；要研究健康科普知识的传播规律、受众人群的特点与喜好等，更加有针对性地做好健康科普知识的传播。

发挥基层医疗机构健康守门人的作用

谈及如何推动糖尿病肾病早筛早诊，吴浩介绍说，糖尿病肾病在诊断方面并不复杂，可以通过各级医疗机构，甚至可以通过第三方检测机构就进行诊断。

“社区医疗机构和乡镇卫生院发挥家门口的‘哨垒’作用，让老百姓能够获得便捷的医疗资源；基层医务工作者应积极参与到如何提高大众健康管理意识、特别是潜在患者的早筛早诊意识中。”吴浩说，大众也要给予基层医疗机构和基层医务工作者信任，要形成三级医院和社区医疗机构之间分工合作的机制，避免延误患者的诊疗时间。

如何推动基层糖尿病肾病筛查的落地？中国疾病预防控制中心慢病中心主任助理、综合办公室主任蒋炜表示，需考量“筛查费用从哪出”“专业人员如何激励”“专业能力如何达标”等问题。“建议做好基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的慢性病分级诊疗服务；利用好医疗卫生信息平台，把筛查的数据和患者管理的数据进行有效连接，更好地为患者服务。”蒋炜说。

吴浩也认为，要提升基层医疗机构医务人员精准分诊、导诊能力，鼓励基层医务人员去三级医院专科进修。“这样无论是提升老百姓对基层卫生机构的信任感，还是帮助患者得到更为有效的医疗服务，都是大有裨益的。”

建立糖尿病肾病防控体系

吴浩表示，糖尿病肾病早期的筛查属于得了病必须进一步预防其并发症的二级预防，建议把糖尿病肾病早筛列入到医保的一种特定筛查报销范畴，来解决患者的经济问题。

“早期筛查，我们做一次尿微量白蛋白和尿肌酐的比值花费成本价也就几十块钱，一旦后期做终末期肾病的治疗，无论是透析、换肾或者其他诊疗，花费是非常非常巨大。关注规范化的筛查，进而早发现，避免患者出现到终末状态，非常重要。”郭立新表示。

在查艳看来，要推进疾病管理关口前移，建议将慢性肾脏病，尤其是糖尿病、高血压等慢性肾脏病的早筛作公共卫生防御体系中的一项重要指标；应开展国家层面的慢性肾脏病监测平台和监控机制建设，将慢性肾脏病纳入重大国家疾病的医保范畴。

“如果把早筛早诊的指标纳入基层的公共卫生指标当中，对医生进行专项技术能力及综合性指标进行考核，再配合广泛的科普和便捷的早筛设备研发应用，糖尿病肾病早筛早诊未来几年一定会得到很大的发展。”方来英说。