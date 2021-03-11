刘士远：形成多层防控网络 推进智能医疗发展

长征医院影像医学与核医学科主任刘士远。 受访者供图

人民网北京3月11日电 （黄盛）近日，在人民网《人民会客厅》两会特别版访谈上，围绕“健康中国2030防治重大疾病的早诊早治推进方向”的主题，长征医院影像医学与核医学科主任刘士远表示，形成三级多层防控网络，将人工智能等互联网智能技术同医疗行业融合发展，加强基层医疗机构对重大疾病的防控水平，让更多潜在重疾患者早发现、早干预、早治疗。

网上预约挂号、在线问诊、远程会诊……近年来，“互联网+医疗”模式更频繁出现在公众的生活中，基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术的智能医疗监测、治疗、服务体系，正成为重要趋势。

刘士远就重大疾病的早诊早治表示，检查、诊断、治疗以及诊后随访等重大疾病防治的环节，都有人工智能产品问世。未来还有更多的针对于重大慢病防治的人工智能产品用于临床。比如，针对肺结节、慢性阻塞性肺疾患、冠心病、脑肿瘤等一系列重大慢性疾病的人工智能产品，会更多运用于诊疗过程和临床场景。

刘士远建议，进一步推动人工智能医疗产品落地基层医疗卫生机构，以提高重大疾病的早诊早治质量；医学影像人工智能产品的研发要侧重临床使用场景，在模型构建、模型训练、模型验证等研发过程中，邀请医生全程参与；提升医学影像人工智能产品的算法能力，推动更多科研力量进入该领域。

在谈到“十四五”时期智能医疗的发展，刘士远表示，要加强智能医疗产品标准、规范的制定及在相关领域的实施，特别是进一步推动人工智能医疗产品在临床场景的落地；加快智能医疗产品标准化数据库的建设，提高智能医疗产品的研发质量；形成三级多层防控网络，推动基层医疗机构更大范围的使用智能医疗产品，提高基层医疗机构对重大疾病的防控水平，让潜在重大疾病患者能够早发现、早干预、早治疗，提升基层大众的获得感、幸福感。