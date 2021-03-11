全面提升乳腺癌患者用药可及性

乳腺癌是威胁女性健康的主要恶性肿瘤之一。“早筛早诊早治，对乳腺癌防治非常重要。”全国政协委员，原北京市卫计委党委书记、主任，中国医院协会副会长方来英呼吁，广泛宣传对女性进行“两癌”筛查的必要性，同时规范临床诊疗行为，全面提升癌症患者的用药可及性。

方来英介绍，2020年，全球新发癌症中，乳腺癌首次超过肺癌成为全球最常见的癌症。就女性而言，乳腺癌占新发癌症的1/4、癌症死亡的1/6，是癌症死亡的主要原因。

“避免乳腺癌伤害的最好办法就是早筛查早诊治！”方来英说，2010年我国整体X线筛查率只有21.7%，而美国早在2008年就已达到近70%。因此，要广泛宣传对女性进行“两癌”筛查的必要性，提升X线、B超筛查率并推广新型检查技术，将女性“两癌”筛查纳入地方公共卫生考核评价指标。

“近年来，我国乳腺癌的诊疗水平取得了长足进步，但患者总体的5年生存率仍低于发达国家。尤其是晚期患者的5年生存率只有20%，差距比较明显。”方来英说，癌症有不同的分型，而不同的分型又有不同的治疗方案和药品，乳腺癌也是如此。晚期乳腺癌情况比较复杂，异质性较高，针对乳腺癌的不同分型，应当制定针对性治疗策略，并尽快将国际上先进的经验纳入治疗指南。

为进一步降低患者的用药负担，方来英建议，在将药品纳入医保报销范围的过程中，应均衡考虑细分亚型患者的治疗要求。

他举例说，“目前国家医保目录中已纳入的乳腺癌靶向药品，包括曲妥珠单抗、帕妥珠单抗以及伊尼妥单抗，均是HER-2阳性乳腺癌患者用药，对于占比最大的晚期乳腺癌HR+、HER2-患者而言，虽然创新药品已获批上市，但因无医保报销，患者用药仍面临很大经济压力。”

方来英建议，无论从抗肿瘤药品的审评审批还是医保准入，都应对当前仍存在较大需求的治疗领域或目标患者，给予适当政策倾斜，全面提升包括乳腺癌亚型患者在内的癌症患者用药可及性。(记者 高枝)