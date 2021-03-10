直播预告：重视青光眼的早期发现

青光眼常被称为“沉默的光明杀手”，当人们发现患上青光眼时，往往已经对视力造成了不可逆转的损伤。提高青光眼的检出率是青光眼防治的关键，筛查是早发现、早诊断青光眼的重要手段。青光眼虽是不可逆性致盲眼病，但属于“可避免盲”，可以通过有效的预防和治疗措施，避免盲目的发生。

2021年03月12日（周五）上午11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院眼科主任医师潘英姿进行视频和图文直播，为大家在线科普如何尽早发现和规范治疗青光眼，千万不要错过。

专家简介：

潘英姿，北京大学第一医院眼科教授，主任医师，博士研究生导师。香港中文大学访问学者、美国匹兹堡大学眼耳医院青光眼中心博士后。中华医学会眼科分会第九、十、十一届青光眼学组委员，中国医师协会眼科分会第一、二届青光眼学组委员，中国医师协会眼科分会感染学组副组长、中国微循环学会眼微循环专业委员会委员、中国医学装备协会眼科专业委员会委员、北京医学会眼科学委员会委员、北京医师协会青光眼分委会副主任委员。北京大学医学部眼科学系委员。中华眼科、眼科、中国眼耳鼻喉等杂志编委。

擅长：青光眼、白内障及常见眼病的诊断和药物、手术治疗。

青光眼绝不是老年人专属，青光眼可发生于各个年龄段，不同的青光眼类型有其特定的好发人群，如：长期熬夜、用眼过度、疲劳后免疫力下降的人群、有青光眼家族史的人群等。而且，近年来，我国原发性青光眼患者增长幅度大，且有年轻化趋势。

很多人患了青光眼不知道，等发现时已经出现了不可逆转的视力损害。数据显示，在美国，有50%的青光眼患者并不能发现自己患有青光眼，而在医疗资源相对匮乏的发展中国家及相对偏远落后的地区，青光眼的不被发现率会更高。所以早期发现、早期诊断，早期治疗是非常重要的。

视力只是视功能的一部分，它是我们看东西时的清晰度。视功能还包括另一个重要基本组成部分——视野。视野是向前看时眼睛所能看到的范围。在日常生活中，良好的视野与良好的视力同样重要。视野范围很小的病人因为看不到周围的物体，经常磕磕碰碰，过马路时也因看不到两边来往的车辆而险象环生。青光眼开始只损害视野，表现为看到的范围越来越小，到晚期才损害视力，所以千万不要仅以视力好坏来判断眼睛是否有病。

对于家族中曾有人罹患青光眼者，那么患上青光眼的危险几率约等于一般人的10倍，属于高危险群。其次，有高度近视或远视、糖尿病患者也有患上青光眼的危险几率。此外，若其中一只眼睛已患上青光眼，另一眼睛亦有很高的几率发病。因此，对于这几类人群，应定期进行眼科随访。对于45岁以上的中老年人，若出现恶心、呕吐、虹视、雾视、压迫感、持续性头痛、视力模糊、焦点无法集中、眼睛剧痛、发红等症状，千万不要掉以轻心，应尽早找医生检查，以便确定是否罹患青光眼。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！