新冠肺炎疫情期间的眼病防护

新冠肺炎的感染疫情来势汹汹，抗击疫情已进入关键时期，需要全社会的协同努力。在人员密集的公共场所如何做好眼部防护？疫情期间待在家的大众应该如何科学用眼？近日，人民好医生推出护眼系列访谈：同舟战“疫”，诺守光明。邀请知名眼科专家在疫情期间给大家专业的护眼指导。

2020年2月14号（周五）13:00-14:00，中华医学会眼科分会侯任主任委员、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院孙兴怀教授进行科普直播访谈，在线讲解眼病防护知识。

专家简介

孙兴怀，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科青光眼与视神经疾病学科主任，卫生部近视眼重点实验室主任，复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任。中华医学会眼科学分会候任主任委员，中国研究型医院学会眼科学与视觉科学专委会主任委员，中国医师协会眼科分会副会长，上海市眼科专委会候任主任委员，上海市眼科医师协会会长。

擅长：主要从事青光眼及相关视神经疾病的临床诊疗和研究，具有处理各类复杂性青光眼、难治性青光眼的丰富经验。

如何做好眼部防护？

正确了解传播途径，在工作场合、外出时应佩戴口罩、减少被传染的机会。同时要注意手部卫生，做到勤洗手、正确洗手。春季过敏季即将到来，过敏原刺激下诱发眼痒、眼红等症状，务必不要揉要，防止病毒通过眼结膜间接接触传染。

宅在家要注意保护视力

在家期间科学用眼十分重要，需要减少看电脑、手机的时间，这些LED屏幕产生的光线属于蓝光，蓝光能够穿透眼睛的角膜和晶状体，到达视网膜，可诱发眼疲劳、干眼等症状；特别是在关灯环境下使用手机，更容易造成黄斑的损伤。对于过敏性结膜炎患者，频繁揉眼会增加感染风险，且容易损伤角膜。对于青少年儿童，更需要注意近距离用眼过度导致近视的发生和加深一定要注意用眼健康。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请务必下载App，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。