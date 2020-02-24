老人突发眼病是否立即就医？专家：中重度眼外伤需及时就诊

人民网北京2月24日电 （许晓华）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌针表示，人到老年身体的各个器官都会发生老化，眼睛是人体器官当中最早发生老化的器官，老花眼、青光眼、白内障、眼底病是最常见的老年眼病，可以导致严重的视力减退。对于宅在家中的老人，如何爱眼护眼？突发眼病，是否需要立即就医？魏文斌给出了四点建议。

注意用眼卫生。不要躺着看书，看书时，一般每小时起来活动一下，通过窗户向远处眺望。如果有老花眼，在看书、看电视的时候应该佩戴老花镜。应有意识的经常眨眼，闭目的时间应该长一些，同时配合用双手按摩眼睑，然后再按摩侧面的太阳穴，以缓解干眼和眼睛的疲劳。不用手使劲的揉眼睛，不用自来水冲洗眼睛，以免细菌入眼引起炎症。对患有慢性病比如高血压、糖尿病的老人应该每天自测血压血糖，保持血压血糖平稳，以减低眼中风发生危险，注意保持平和心态，避免情绪的剧烈波动，以免引起青光眼的发作。

注意休息。经常按摩眼眶和面部，每次10分钟，每天数次，对眼睛有保健作用。应该经常做眼保健操或者是闭目养神，闭目养神既能使眼睛得到充分地休息，又能休息大脑。种植及观看绿色植物，因为绿色植物能够吸收强光中的紫外线，减少和消除紫外线对人眼睛的有害作用，给眼睛一种舒适的感觉。

合理膳食。应该多吃富含有维生素的食物，糙米、酵母、动物肝脏、各种豆类食物都富含丰富的维生素B1，老年人应该多吃。动物肝脏含有丰富的维生素A，植物性食物比如蔬菜、水果当中含有较多的纤维素、胡萝卜素、维生素A、维生素C，适合于老年人食用，能够预防夜盲，防止眼睛干燥、大便干结等，有利于维护老年人的夜间视力。多吃富含蛋白质的食物，比如瘦肉、鱼、蛋、牛奶、豆类等，对于有效缓解眼部疲劳也是很有用的。

区分眼科急症。老年人是眼病的高发人群，在疫情期间如果突发眼病，是否需要立即就医呢？眼科疾病可以分为急重症、慢性、轻性，建议慢性眼病或者轻度眼病暂时可以不去医院，比如说不伴有明显症状的眼红，老年人逐渐发展的视力下降，非固定性的眼前飞蚊，药物控制良好的青光眼和其他眼病，病情没有明显变化或者没有加重，可以暂缓复查。

需要提醒的是，如果出现中重度的眼外伤，如化学烧伤、热烫伤、眼球破裂伤等；眼睛的红疼伴有明显的视力下降，这种情况多见于角膜炎、青光眼和虹膜炎等眼内炎症；无痛性的视力骤降，比如没有明显原因的视力突然下降，眼前有固定的黑影并逐渐扩大等情况，建议及时去医院就诊。就诊时应该做好个人的防护，以避免就医过程中交叉感染。