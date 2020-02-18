疫情期间，糖尿病眼病患者的自我护理

糖尿病是病因十分复杂的内分泌代谢紊乱性疾病，临床表现为多尿、多饮、多食及体重减轻。糖尿病病程漫长，如治疗护理不当，可出现一系列严重并发症。如糖尿病肾病、心血管病、高血压等，其中糖尿病引发的各类眼病是发病率较高、对日常生活影响较大的并发症。

事实上，尽管糖尿病视网膜病变是一种主要的致盲疾病，然而这类患者如果能及时发现并且获得规范的治疗，多数可以摆脱失明的危险。几乎所有的眼病都可能发生在糖尿病患者身上。糖尿病患者发生青光眼、白内障这些眼病的几率明显高于非糖尿病人群。

疫情期间，专家鼓励减少外出、居家护理，这给不少习惯了通过饭后运动、健身来控制血糖的糖尿病患者带来了挑战，糖网患者的问诊需求在这段时间也有所增加。

2020年2月19日 （周三）下午13：00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院眼科与眼视光中心主任赵明威教授进行视频直播，结合糖尿病患者眼病的特点，科普眼科疾病评估、治疗及术后日常护理。

专家简介：

赵明威，北京大学人民医院眼科与眼视光中心主任，北京大学医学部眼视光学院院长教授，主任医师，医学博士，博士研究生导师。中华医学会眼科学分会第十一、十二届常务委员兼副秘书长、眼底病学组副组长；北京医学会眼科分会副主任委员；中国医师协会眼科分会副会长；中国医疗保健国际交流促进会常务理事、眼科分会常委、视觉健康分会副主任委员；中国老年医学学会眼科分会第一届委员会副会长；欧美同学会中国留学人员联谊会医师协会眼科分会副主任委员；华夏医疗保健国际交流促进奖评审委员会委员，RETINA中文版副主编，《中华眼底病杂志》副总编、《中华眼科杂志》、《中华眼视光学与视觉科学杂志》、《中华实验眼科杂志》等编委。

擅长： 玻璃体视网膜外科的临床与科研。

出诊时间：周一、周二上午专家门诊。

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。糖尿病时长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

1，视网膜病变

视网膜病变是最常见的严重糖尿病眼病，常造成视力减退或失明。据统计，50%糖尿病病程在10年左右者可出现该病变，15年以上者达80%。糖尿病病情越重，年龄越大，发病的几率越高。

2，白内障

糖尿病引起的白内障占到白内障患者总数的60%之多，其手术几率比其他白内障患者要高出很多，一般都需要手术治疗。糖尿病性白内障包括真性糖尿病性白内障和糖尿病的老年性白内障。

3，开角型青光眼

糖尿病易引起开角型青光眼，也称慢性单纯性青光眼。此类青光眼多见于中年人以上，青年人亦可发生，常为双侧性，起病慢，眼压逐渐升高，房角始终保持开放，多无明显自觉症状，往往到晚期视力视野有显著损害时，方被发现，因此早期诊断甚为重要。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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