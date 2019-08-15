头痛呕吐，可能眼睛在报警

湖南中医药大学第一附属医院眼科主任医师 喻京生 □张照亚

头痛、恶心呕吐是临床上常见的症状。有多种疾病可能有这些临床表现，比如胃肠型感冒、脑血管意外等。然而这种情况在临床上也可见于闭角型青光眼患者，往往容易被忽视。

青光眼是导致人类失明的三大致盲眼病之一，是不可逆的首位致盲眼病，特别是急性闭角型青光眼急性发作时尤为危险，如果没有及时进行有效的治疗，则可导致严重后果，甚至造成不可逆的失明。在众多类型的青光眼中，以急性闭角型青光眼急性发作期的症状尤为剧烈。由于眼压急剧升高，刺激到眼及头部的神经，故患者表现为剧烈头痛、眼痛、畏光、流泪、视力严重减退，有时伴有恶心、呕吐等症状。临床上同时可伴有眼睑水肿、眼前部混合性充血、角膜水肿、瞳孔散大等表现。

急性闭角型青光眼多见于40岁以上的人群，尤其是有青光眼家族病史者。可以双眼先后或同时发病，女性居多，多因情志波动或劳累过度诱发。在预防和调护方面，应早期发现早期治疗，避免在暗处久留或工作、避免情绪激动及抑郁，减少诱发因素。若一眼已经发生急性闭角型青光眼，另一眼虽无症状，亦应进行预防性治疗，以免耽误病情。在饮食方面，忌辛辣刺激，适量饮水，戒烟酒。在用药方面，切记不可误点散瞳药或使用可以导致瞳孔散大的药物，以免引起严重后果。▲