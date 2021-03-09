直播预告：积极面对肾病，共享精彩人生

为了提高人们对慢性肾脏病及早期筛查和预防对延缓慢性肾脏病的重要认识，国际肾脏病学会和国际肾脏基金联盟联合提议，从 2006 年起将每年 3 月份的第二个星期四定为“世界肾脏日”，今年的世界肾脏日的主题是“积极面对肾病，共享精彩人生“，旨在倡导以病人为中心，赋予病人和照顾者力量，带病快乐生存，提高生活质量。

2021年3月10日星期三 14:00-15:00，在第 16 个世界肾脏日来临之际，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中华医学会肾脏病学分会主任委员、浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心 陈江华；中华医学会肾脏病学分会常委、副秘书长，中山大学附属第一医院肾内科 陈崴做客演播室，为大家进行肾脏疾病相关健康科普，千万不要错过。

专家简介：

陈江华，浙江省特级专家，浙江大学特聘教授，主任医师，博士生导师，院党委副书记兼纪委书记，肾脏病中心主任。长期从事肾脏病学和器官移植的临床医疗、教学和科研工作，享受国务院政府特殊津贴。

擅长：难治性肾病的临床诊治，肾脏替代－血液净化技术治疗急、慢性肾功能衰竭、多器官衰竭和重症免疫性难治性肾病以及肾脏移植和多器官联合移植。

陈崴，医学博士，教授，主任医师，博士生导师。中山大学附属第一医院 肾内科副主任、卫健委肾脏病重点实验室主任、中华医学会肾脏病分会常委及副秘书长、中国研究型医院学会肾脏病学专业委员会副主任委员。

擅长：狼疮性肾炎、难治性肾病综合征、IgA肾病、急、慢性肾功能衰竭等的诊断与治疗。

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