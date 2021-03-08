王贵强：保护职业健康 酒精肝脂肪肝都值得关注

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月5日下午，主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”的专场论坛上，北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任王贵强表示，酒精肝、脂肪肝是职业健康中的普遍问题，如果控制不当，有可能发展为肝癌，因此必须重视。

北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任 王贵强（陈晨 摄）

“肝脏是沉默的器官，它不会出现非常明显的症状，从而导致肝病不能被及时发现，不能被及时治疗，等到发现时已经是肝癌了。”王贵强建议，在职业健康中，要进一步加强病毒性肝炎和早期肝癌的筛查，尤其是经过不规范医疗检测操作、血液暴露风险的高危人群，都应进行筛查。企业体检要在隐私保护基础上，有针对性地针对肝癌进行定向筛查，及早开展规范化治疗，以达到早诊早治的效果，减少肝癌的发生。

“喝酒本身也是一个导致肝炎、肝硬化、肝癌非常重要的原因。”王贵强表示，现在很多喝酒是职业行为，在体检中重视肝脏检查，尽可能地帮助高风险的员工在早期发现肝癌，也是关爱职工健康需要特别关注的。

此外，脂肪肝也是应该关注的问题。王贵强说：“现在大家有一个误区，认为脂肪肝就是肥胖而已。并且，脂肪肝进展非常缓慢，常常没有什么感觉，到了肝硬化、肝癌就晚了。”他提醒，单纯的脂肪肝监测就可以了，出现脂肪肝炎了一定要高度关注、规律筛查、预防肝癌。