遏制健康威胁 专家共议病毒性肝炎的“防”与“治”

“世界肝炎日”来临之际，为积极响应国家卫健委提出的“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”宣传主题，助力我国病毒性肝炎防治工作，人民网·人民健康将于7月28日举办“世界肝炎日”主题圆桌论坛，邀请肝病及免疫预防等领域的专家学者，共同分析探讨我国当前病毒性肝炎流行现状、防控措施、诊疗手段、疫苗接种等问题，并对全面实施病毒性肝炎防治提供相关建议。

届时，中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆，北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任、中华医学会感染病学分会主任委员王贵强，首都医科大学附属北京地坛医院副院长成军等诸位专家将作为论坛嘉宾参与探讨分享。

长期以来，我国不断加大防治工作力度，病毒性肝炎的流行态势得到了卓有成效的控制。但不可忽视的是，由于长期积累的乙肝、丙肝等病毒携带者和患者人群基数大，加之社会力量动员不足，公众认识局限，病毒性肝炎的防治任务依然十分严峻。

多年来，我国病毒性肝炎防治工作持续推进、不断加码：推进国家免疫规划，全面开展预防乙肝母婴传播工作，加大规范性的治疗和管理，将部分肝炎药物纳入医保目录，降低药品价格，广泛宣传病毒性肝炎的知识和常识。卫生行政部门也在进一步调整和完善病毒性肝炎的防治策略，加快推进预防接种规范化管理，鼓励疫苗研发创新，提升群众肝炎防治的健康素养，将肝炎防治工作重心从传统的“治”逐步转移到“预防、治疗、康复管理”，推动各级医疗卫生机构相互交流，资源共享。

《健康中国行动（2019—2030年）》提出，要全面实施病毒性肝炎各项防治措施，控制病毒性肝炎及其相关肝癌、肝硬化死亡上升趋势。肝炎防治是一项长期的系统工程，需要动员全社会共同关注病毒性肝炎，提高公众主动防控的意识，积极进行相关检测并早预防、早发现、早治疗，及时控制病毒性肝炎疾病进展。