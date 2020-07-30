专家共议肝炎：乙肝降至“中流行” 疫苗接种和规范治疗并重

7月28日是第十个世界肝炎日。为积极响应国家卫健委提出的“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”宣传主题，助力我国病毒性肝炎防治工作，人民网·人民健康于当日举办了“世界肝炎日”主题圆桌论坛，邀请专家学者共同就我国当前病毒性肝炎流行现状、防治手段、疫苗接种等问题进行交流探讨，并对全面实施病毒性肝炎防治提出了相关建议。

长期以来，病毒性肝炎的流行严重影响我国居民的身心健康。中国疾控中心免疫规划中心首席专家王华庆指出，随着国家免疫规划的推进及预防乙肝母婴传播工作的全面开展，目前我国已由乙肝的“高流行地区”降低到了“中流行地区”水平。乙肝病毒表面抗原携带者和急性乙肝发病数有了明显下降。“目前我们国家的乙型肝炎还是得到了有效的控制。”

王华庆介绍，目前乙肝疫苗包括免疫规划和非免疫规划疫苗两类。免疫规划疫苗由国家采购，新生儿可免费接种；非免疫规划疫苗包括进口疫苗等，需自费，公众可根据自身情况按需选择。同时，王华庆强调，想要在2030年实现消除病毒性肝炎的指标，除了加强疫苗接种，还需要主动监测，规范治疗，才能够把新发病例数和死亡病例数降下去。

中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰表示，实现《健康中国行动（2019—2030年）》提出的“全面实施病毒性肝炎各项防治措施，控制病毒性肝炎及其相关肝癌、肝硬化死亡上升趋势”目标，需要持续紧抓新生儿乙肝疫苗接种，完善妇幼系统监测筛查，精准到人，及时阻断母婴传播。此外，对于没有接种乙肝疫苗的成年人，特别是乙肝感染的高危人群，也应进行乙肝疫苗的接种。目前，乙肝疫苗一般家庭均可负担得起，各类疫苗供给相对充足，能满足不同人群和临床需要。

“除了要做好预防，还要切实减轻乙肝患者用药负担，鼓励医药企业研发创新，重视乙肝患者的社会关爱问题等，这些工作需要政府、医疗机构、企业、媒体等各界力量的共同努力。”梁晓峰说。

北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任、中华医学会感染病学分会主任委员王贵强同样认为，乙肝是可以通过疫苗接种达到预防效果的，除了新生儿疫苗接种，未接种的成年人也应及时接种乙肝疫苗。

对于乙肝的治疗，王贵强表示，《中国慢性乙型肝炎防治指南（2019版）》扩大了慢性乙肝治疗的适应症，并以“强效低耐药”原则更新了一线推荐药物。近年来，用药可及性也大大提升，乙肝患者不要讳疾忌医，及早前往正规医院进行诊治，接受科学的、系统的诊疗，是可以有效控制疾病进展的。

“慢性乙肝抗病毒治疗在最近20年取得了非常大的进步，通过规范化诊疗手段显著减少了患者肝硬化、肝癌、肝衰竭和中末期肝病的发生。”首都医科大学附属北京地坛医院副院长成军肯定了抗病毒治疗的重要进展，但也提出目前仍存在一些局限，他指出，单独追求澳抗转阴或者彻底治愈的目标目前来看是很难的，患者需摆正心态，遵从医嘱做好疾病的控制，坚持长期抗病毒治疗，减少重症肝病和不良临床结局的发生。

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