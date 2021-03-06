李彩云：探索建立符合国情的乳腺癌“三早”防治模式

中国妇女发展基金会助理秘书长李彩云发言。陈晨摄

人民网北京3月6日电 （记者李栋）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

在主题为“关注癌症防治 助力‘肿瘤三早’”的专场论坛上，中国妇女发展基金会助理秘书长李彩云表示，女性健康是女性生存发展的基石，保障女性健康是中国妇女发展基金会的重点工作内容。基金会将在乳腺癌的防治工作方面继续从提升群众意识、鼓励早筛早治以及不断研究创新三个方面发力。

据李彩云介绍，在意识提升方面，中国妇女发展基金会深入到边远山区以及革命老区宣传“早发现、早诊断、早治疗”的乳腺癌防治理念，提高当地妇女群众对乳腺癌疾病的认知水平、预防水平。同时，中国妇女发展基金会也有针对性地发起了乳腺癌早期筛查的宣传倡导项目，发布乳腺癌早期筛查倡议书与宣传手册，培训乳腺癌早期筛查宣传志愿者，呼吁企业为女性员工定期进行乳腺癌筛查。

“在乳腺癌早期筛查方面，我们做了两个方面的尝试。一是为没有患病的妇女做超声检查，二是引导疑似患者和已经确诊的乳腺癌患者做进一步检查。”李彩云说到。截至2020年底，中国妇女发展基金会已为9万名贫困妇女进行了乳腺癌检查。

在乳腺癌治疗与保障方面，中国妇女发展基金会充分借助保险的力量，目前在湖南、江苏、江西等地为35.9万名乳腺癌筛查妇女带来援助保险。同时，在全国妇联的领导下，在中央专项彩票基金的援助下，中国妇女发展基金会积极配合全国妇联做好贫困母亲“两癌”救助项目的实施工作，已为乳腺癌筹措救治金13.42亿元，援助每个贫困的乳腺癌患者1万元。

李彩云说，在研究和创新方面，中国妇女发展基金会目前与多方共同发起了乳腺癌“三早”主动健康项目，该项目将对我国目前已开展的乳腺癌早期筛查方法、技术路径、诊疗水平以及信息管理等方面，进行调研和评估，致力于制定一套符合我国国情的乳腺癌“三早”防治模式。