国家粮储局：我国已初步建立起符合国情的粮食应急保障体系

人民网北京4月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏表示，我国已经初步建立起符合国情的粮食应急保障体系。从此次应对新冠疫情看，粮食应急保障体系发挥了积极作用，做到了“四个有”。

保障体系有支撑。构建了“三道防线”：一是有充足的原粮储备；二是人口集中的大中城市和价格易波动地区建立了能够满足10到15天的成品粮储备；三是布局建设一批应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心和应急储运企业。目前全国共有粮食应急供应网点44601个，应急加工企业5388家，应急配送中心3170个，应急储运企业3454家。

市场波动有监测。我国建立起两级监测体系，国家级粮食市场信息直报点1072个，地方粮食市场信息监测点9206个，覆盖了重点地区、重点品种，能够密切跟踪粮食供求变化和价格动态。

应对变化有预案。建立了从国家、省、市、县四级的粮食应急预案体系。

保供稳市有责任。我国已建立了粮食安全省长责任制。疫情发生以来，强化统筹调度，要求各地压紧压实主体责任，切实做到各负其责、守土尽责。