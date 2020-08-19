郭燕红：截止2019年底 我国医师队伍总数达386.7万人

人民网北京8月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，医务人员是维护和促进人民群众健康的重要力量，也是促进医疗卫生事业健康发展的主力军，医师队伍是我国医务人员队伍当中的重要组成部分。

“在医师队伍建设和发展中，这几年取得了显著成效。” 郭燕红介绍，首先，医师队伍不断壮大，能力水平不断提升。截止2019年年底，我国医师队伍总数达到386.7万人，比2015年增加了将近83万人，增长27.2%。在医师队伍当中，大学本科以上学历占到57.4%，比2015年增长了8个百分点。

二是基层医师队伍建设取得了成效。我国在强基层的重点引导下，基层医疗卫生机构的医师队伍建设在这几年得到了长足发展。2019年年底，基层医疗卫生机构的医师数量达到143.7万人，比2015年增加了33.5万人，增长30.4%。可以看到，基层医生数量的增长远远高于医师队伍整体数量增长的幅度。

三是通过重点支持，在一些薄弱专业的医师队伍建设中也同样取得了成效。比如，儿科、精神科等紧缺专业的医师数量在这几年增长迅速，像儿科专业的医师，在2019年已经达到了23.4万人。医师队伍的建设、能力水平以及整体的构架和布局，都得到了稳步提高和改善，医学队伍正在从高速增长向高质量发展迈进。广大医师队伍与全国广大医务工作者一道，在提供医疗服务、提高人民群众健康水平方面也作出了积极的努力。2019年我国医疗卫生机构的诊疗人次达到了87.2亿人次，比2018年增长了4.9%，比2015年增长了13.4%。从住院量来看，2019年全国医疗卫生机构的入院人数是2.66亿人次，比2018年增长了4.5%，比2015年增长了26.3%。从整体的医疗服务量增长来看，广大医务人员用专业的技术和知识为人民群众的健康，为提升整体的医疗服务能力和质量，推动人民群众健康水平的提升作出了努力。

“我们希望，下一步全国各有关部门要齐心协力，把医师队伍建设好、保障好、发展好，以更优质的服务造福于全体人民，使医师队伍的建设更好地贡献于健康中国的建设。” 郭燕红表示。