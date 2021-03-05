杨红飞：我国生物医药产业发展呈现五大趋势

火石创造CEO杨红飞。陈晨/摄

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”的专场论坛上，火石创造CEO杨红飞表示，我国生物医药产业发展趋势和变化显著体现在产业链走向高端与创新、中小创新型企业快速增长、集群化发展、协同化发展和大数据手段产业治理等五点。

杨红飞表示，我国生物医药产业近几年发展迅速，从防疫物资、检测技术，再到疫苗，在整个生命健康领域，中国不再仅是一个消费市场，更多是为全球贡献中国力量。从火石产业大数据分析，近几年中国生物医药产业发展的趋势和变化有以下五点：

第一，生物医药产业链走向高端、创新。药品、器械、创新成果部分和整个产业链的升级部分上，该趋势非常明显。

第二，中小创新型企业快速增长。2020年，更多企业、群体参与到生物医药产业，中国生物医药领域新增企业数量超过50万家，类型包含研发、生产、销售、流通各个环节。

第三，呈现集群化发展趋势。以往生物医药各地做得大同小异，如今各地差异化愈加明显，各地不再是竞争关系而是协同关系。这主要是因为各地开始找到重点发展的细分领域，呈现集群化发展。只有跑道足够宽，通过创新与集群产生效应，这种业态才能产生。

第四，产业链的协同化业态。通过协同化发展，生物医药领域正在由过去的大企业驱动转变为越来越多的中小创新型企业驱动，由过去的拥有制变成购买服务模式。

第五，产业治理数字化。各地政府在生物医药产业治理方面，愈加倾向于使用科技手段、大数据手段去做产业治理。