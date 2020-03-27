国家气候中心：暴雨日数呈现增加趋势 城市内涝等风险增加

人民网北京3月27日电 （许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家气候中心气候服务首席专家周兵表示，近50年来，我国年平均雨日数总体呈现出下降趋势，主要是小雨日数减少比较明显，减少13%；暴雨日数呈现增加趋势，增加10%。小雨日数的减少意味着干旱风险增加，暴雨日数增加意味着短时强降水事件频率增加，城市内涝等风险增加。

周兵介绍，气候变化影响着全球水循环和水资源分布。数据显示，2019年全球平均温度比1850年至1900年的平均值高出1.1℃，是有记录以来仅次于2016年的第二热年份，与全球升温趋势相一致。自1951年以来，我国地表年平均气温每十年上升0.24℃。气候变化改变水资源分布与降水特点、降水强度的变化，使区域洪涝形势发生变化，甚至出现干的地方越来越干、湿的地方越来越湿。

他说，我国水循环具有三大特点。第一，进入21世纪，降水出现不断增加趋势，水循环加剧。第二，呈现南涝北旱现象，北方水资源短缺加剧。第三，西部大部分地区变暖变湿，出现暖湿化特点。“要更加关注全球变暖背景下，我国极端天气气候事件频发和旱涝分布的变化特点，切实提高应对气候变化的能力。”