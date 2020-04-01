“后疫情时代医疗健康新机遇”线上高峰论坛在京举办

人民网北京4月1日电 新冠肺炎疫情的暴发，让全球正在经历一场公共卫生防御体系与健康治理的严峻考验。在国内疫情防控形势稳定持续向好，取得阶段性成效的背景之下，为深入贯彻落实健康中国战略，探讨大健康产业的发展与未来，3月31日，人民网·人民健康召开“2020健康中国人系列活动”之“后疫情时代医疗健康新机遇”线上高峰论坛，邀请业内专家学者、企业代表聚焦后疫情时代医疗健康的未来，分享医疗健康行业的最新成果、发展趋势及投资机遇，交流观点与思考，为我国大健康产业下一步发展建言献策。

出席本次线上高峰论坛的嘉宾有清华大学经济管理学院金融系教授、清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正，北京市工商联副主席、北京市政协委员、北京政和民营经济发展研究中心理事长李志起，同炬资本创始人、清华大学商业模式研究工作室执行主任张华光，火石创造创始人兼CEO 、浙江健康产业大数据技术联盟理事长杨红飞等。

谈机遇：从健康保险到构建健康管理新生态

清华大学经济管理学院金融系教授、清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正在《新冠疫情给健康管理带来的新机遇》主题分享中表示，此次疫情将推动人民群众的健康保障需求快速增长，以保险机构为核心的健康管理新生态会得到快速发展。

陈秉正同时指出，目前，我国商业健康保险存在产品结构失衡（重大疾病保险比重过高，失能收入损失险和长期护理保险比重低），在重大疫情发生中发挥作用小，“百万医疗险”的保障作用存疑等问题。而国内健康管理业存在行业缺乏标准，不规范；健康管理服务机构良莠混杂，市场无序竞争；政府支持不够，公众认知度和接受度不高；健康管理支付机制不健全；完整的服务链条尚未建立；健康管理公司发展模式有待探索等问题。

“因此，需要培育以保险机构为核心，依托健康管理机构平台，连接药房、体检机构、护理机构、康复机构、保险科技公司（设备生产、数据分析、信息管理、软件设计）的健康管理新生态。”陈秉正认为，以保险机构为核心的健康管理新生态有利于保险机构加强对医疗服务过程的参与和监督，可以将消费者为健康管理的付费和医疗保险的保费结合起来，解决健康管理的“付费难题”。可以在一个平台上全方位解决消费者医疗服务、健康管理、医疗保险三方面的问题，发挥保险机构更为强大的资源整合能力。

谈品牌：数字化转型、“网红化”破局

“疫情后修补完善社会治理体系，医疗健康领域将是重要方向。”北京市工商联副主席、北京市政协委员，北京政和民营经济发展研究中心理事长李志起在《后疫情时代，大健康品牌如何进入新世界》主题分享中表示，疫情危机之后，可预期的是，在公共事务优先排序中，医疗卫生事务将被列为优先等级；医疗物资将成为战略储备物资，传染病隔离医院将成为各个城市的必备设施，医务人员的疫情处理能力将被列为必修课，医疗卫生领域的政府投资将成为政府绩效的重要指标，民众倾向于相信专业人士的观点，科学家获得了更高的权威。

李志起分析认为，此次疫情将对生命医疗产业及高端医疗设备需求，创新药及其相关产业链，中医药产业发展，基因检测、疫苗研发等相关产业链发展，医药电商和医药物流行业发展，医疗服务业产生持续性利好。

“数字化将是医疗大健康产业转型生存的必由之路。”李志起称，未来5G、AI、机器人、信息科技技术等在医疗领域的运用将更加普遍，互联网医疗或将迎来革命性发展，“品牌网红化”将得到大力扶持，数字消费迎来大发展。

谈模式：线上线下深度融合加速

同炬资本创始人，清华大学商业模式研究工作室执行主任张华光在《后疫情时代商业模式创新与风险投资新趋势》主题分享中分析认为，疫情对旅游餐饮、酒店商场、交通运输、体验型服务业产生短期负面影响；对野味市场、畜牧养殖、住宅地产、工业地产产生长期负面影响；对口罩防护服、试剂盒、网络游戏、网络资讯是短期利好；对在线办公、协同在线教育/医疗、线上娱乐、社会治理是长期利好。

“后疫情时代的商业模式将呈现两大创新趋势：加速线上线下深度融合、从经营产品变为经营用户。”张华光称，在互联网商业模式情景下，要求五大核心商业能力的提升：改造你的产品体系，不需要见面即可交付；创新你的销售方式，不需要见面即可成交；改变你的引流方式，不需要广告即可裂变；重构你的软件系统，不需要场地即可办公；重建你的团队组织，见不到员工自动运行。

张华光表示，除了生物医疗等持续热点领域之外，疫情期后，医疗健康产业的风险投资热点将加速集中于互联网医疗（信息查询、线上问诊、在线购药、居家观察）、第三方检验和影像中心、医疗信息化应用加速等方面。

谈新基建：以数据智能加速深度变革

火石创造创始人兼CEO 、浙江健康产业大数据技术联盟理事长杨红飞在《用数据智能加快生物医药产业新基建》主题分享时指出，疫情将对医药健康产业产生深远影响，主要体现在：生命和生物安全国之重器产业地位将提升；医药健康产业正成为一个区域发展的基础性、必需性产业；产业大数据治理将进入新阶段；科研创新和完善关键核心技术攻关的新型举国体制形成；远程医疗、智能医疗机器人、智能研发、智能医疗救治等新业态将进入新的发展阶段；国家公共卫生应急体系将进一步健全。

“基于此，疫情影响下，医药健康产业将获得五大发展机遇：数字医疗的习惯形成，政策、市场、数据三大场景要素进一步强化与完善。病毒、传染病研究、相关药物的研发及前沿治疗方式的探索得到推动。高端医疗设备紧缺，部分设备国产替代亟待加速，创新转化能力亟待提升。市场化、差异化发展和应急保障结合的产业布局形成。以医药健康为主导特色的国家级应急产业基地建设将提速。”杨红飞判断。

杨红飞建议，医药健康产业下一步发展的路径可以从三个维度入手：以优质医疗资源导入为支撑的医研产示范基地建设，将公共卫生新基建与产业促进、民生事业建设相结合。立足“新基建”，围绕5G、人工智能对医药健康产业发展的深刻改变，促进生物科技、医药健康产业与数字科技的融合发展。紧抓我国将加快弥补生命健康产业短板、健全国家公共卫生应急体系所带来的发展机遇，推动国家级或区域性公共卫生应急保障综合服务中心建设。