火石创造开启数据驱动产业发展新模式

8月18日，火石创造举行了五周年庆典暨产业大脑2.0、《产业新基建战略白皮书》发布会。

会上，火石创始人兼CEO杨红飞表示，我国正进入供给侧结构改革的攻坚期，亟需更加精准、有效、合理的产业发展模式，进一步提升资源配置的效率。火石已走过5年“产业数字化”的实践历程。产业大脑作为产业数字化的具体形态，具有产业实体图谱化、产业分析智能化、产业决策精准化、产业服务专业化四大关键特征，将成为每一个区域发展产业的必备基础设施。

火石创始人兼CEO杨红飞发布产业大脑2.0

同时，火石创造研究院院长李山红在会上发布了《产业新基建战略白皮书》。李山红表示，产业新基建将通过“一体两面”在G端和B端的数字化布局，以新型产业治理设施为指挥中枢，以企业数字化为基础，以重点领域专业化园区为载体，通过专业化的创新资源运营，将行业个性化、多样化的资源和服务需求转化为标准化、共享化、专业化的产业设施，深层次推动产业治理变革、资源平权变革和运营模式变革，形成服务中小创新企业的新型生产关系，并将对产业创新产生深远的影响。李山红表示，该白皮书为政府在新基建背景下，构建一个产业大脑+N个专业运营设施和服务提供落地指南，从而形成“1+N”城市经济运行体系。

参会嘉宾代表北京昌平科技园发展有限公司总经理王颖，泰州中国医药城管委会副主任周继红，华润生命科学园副总经理、航天神舟生物科技集团董事长王跃兴，微医集团CTO王阳与火石创造副总裁崔勃、火石数智副总裁杨珍妮就数字化转型为企业和产业发展带来的机遇和挑战进行了圆桌探讨。

此外，火石创始人兼董事长金霞在“吾心所向·一往无前”的主题演讲中，表达了对这五年的成长回顾以及下一个五年的展望。金霞表示，火石坚信数据驱动的产业发展模式是中国产业实现换道超车的重要途径，是中国经济的未来。火石创造的产业大脑将与城市大脑一起，加速城市治理的智慧化进程，成为“产业链现代化、产业基础高级化”的重要落地路径。面向未来，火石创造坚守“为人人享有健康生活而奋斗”的使命，向着“成为数据驱动产业发展的领导者”的愿景迈进。

活动当天，泰州中国医药城和火石创造签约泰州中国医药城生物医药产业大数据平台项目；吉林省高新创业孵化基地与火石创造就吉林省高新创业孵化基地第三方服务平台项目签约，旨在未来借助火石能力加速中小企业高质量发展。