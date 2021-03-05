守好女人的生殖大本营

编者的话：3月8日是国际妇女节，世界卫生组织(WHO)数据显示，中国女性一生中妇科疾病患病率高达90%以上，每年因各类女性生殖系统疾病死亡的人数超过20万。与这些生殖系统疾病密切相关的是女性体内的一个重要部位——盆腔。由阴道到子宫，再到两侧的输卵管和卵巢，几乎所有生殖器官都在其中，它就像女性体内的“温室”，盆腔健康了，才能保证女性生育能力不受损伤和性激素的正常分泌。

卵巢

囊肿早衰 影响排卵

卵巢是卵泡生长、发育和排出的重要场所，是女性特有的性腺，可以分泌雌激素和孕激素等，一旦发生病变，就会影响生育和激素水平的正常调节。复旦大学附属妇产科医院妇科主任医师王凌介绍，临床常见卵巢疾病为多囊卵巢综合征、卵巢囊肿和卵巢早衰。

1.多囊卵巢综合征。由于内分泌紊乱如雄激素增多，导致没有优势卵泡排出，而未发育成熟的卵泡形成黄体，滞留在卵巢中形成了囊肿。2.卵巢囊肿，可分为生理性和病理性两种，前者通常可在2~3个月经周期内自行消失；后者如卵巢巧克力样囊肿是由子宫内膜异位症导致的，若体积较大，且没有进行积极治疗，可能会导致腹痛、恶心、囊肿破裂，甚至卵巢坏死、休克等。3.卵巢早衰。中国女性的平均绝经年龄在47~50岁，若在40岁之前出现闭经、促性腺激素水平升高，并伴有不同程度的围绝经期症状，可能是卵巢早衰。

王凌提醒，月经不调、闭经（6个月以上未来月经）及备孕一年以上仍未怀孕的女性，需及时筛查卵巢功能：可在月经来后2~5天抽血化验生殖内分泌激素如促卵泡激素（FSH）、黄体生成素（LH）、雌激素（E2）、孕激素（P）、雄激素（T）、抗缪勒试管激素（AMH）、促卵泡激素（FSH）等进行评估；同时接受妇科超声检查。

输卵管

炎症反复导致阻塞

输卵管是卵巢与子宫间的桥梁，可进行生理性蠕动，对拾卵、精子获能、卵子受精、受精卵输送及早期胚胎的生存和发育有重要作用。

盆腔中任何一个器官或组织发生感染，都可能导致病原体顺其上行或下行，侵入附近部位。例如，在机体抵抗力较弱时，外源性病原体入侵和阴道炎、宫颈管炎、阑尾炎等内源性炎症，都可导致急性输卵管炎。同样，输卵管炎也可能蔓延至其他生殖器官，引起卵巢炎症以及子宫内膜炎、盆腔炎等。其主要症状有下腹痛、发热、经血量大或经间期异常出血、分泌物异常等，患者可以通过妇科检查和超声检测及早确诊，积极治疗。

复旦大学附属妇产科医院妇科肿瘤科主任医师丁景新表示，如果输卵管炎未能及时控制，反复发作，将破坏输卵管黏膜的正常结构和功能，造成输卵管黏膜粘连、管腔狭窄以及管壁挛缩、僵硬等症状，使输卵管蠕动受限，发生阻塞，导致女性不孕或宫外孕，甚至发生输卵管妊娠破裂导致大出血。

子宫

多次流产阻碍着床

子宫是孕育生命的摇篮，子宫内膜会在雌/孕激素作用下发生周期性剥脱，形成月经。

丁景新介绍，子宫中最常见的疾病是子宫肌瘤，30岁以上女性中约20%患病。很多早期子宫肌瘤患者没有明显症状，主要与其生长位置有关，且越靠近子宫外层，症状越不明显。子宫黏膜下肌瘤长在宫腔内，症状最明显；子宫肌壁间肌瘤则需长到一定大小，引起宫腔变形，才会导致白带等分泌物增多、经量增多、经期延长或不规则出血等症状，甚至导致早孕期间流产或不孕；子宫浆膜下肌瘤的症状最不明显，但少数患者可能会发生肌瘤蒂扭转，引起急性腹痛、下腹坠胀等症状。通过妇科B超、核磁共振等方法，就可检测出子宫肌瘤。

在排除宫腔粘连后，子宫内膜厚度需达到6毫米以上才能更好地为孕卵着床做准备，若厚度达不到要求，患者受孕就会非常困难。多次流产会导致子宫内膜变薄，甚至有些人仅做过一次流产，也会使子宫内膜受损变薄。因此，暂时没有生育计划的女性在性生活中一定要做好避孕，尽量避免人工流产。

宫颈

持续感染留神癌变

宫颈位于子宫和阴道之间，受卵巢功能影响，分泌宫颈黏液呈明显周期性。

排卵期，雌激素含量增加，刺激宫颈黏液分泌，使其变得稀薄，有利于精子通过，精子还可从中摄取养分、增加活力，促进精卵结合；排卵后，孕激素含量升高，宫颈黏液减少并开始黏稠，在宫颈内形成黏液栓，阻止精子和病原体进入，相当于妇科健康的一道屏障。但宫颈本身易受到细菌、支原体、衣原体以及病毒等各种致病因素的侵袭，其中感染人乳头瘤病毒（HPV）是导致宫颈癌的原因之一。

丁景新介绍，宫颈中的鳞柱交界处（子宫中的柱状细胞与阴道中的鳞状细胞相接部分）易感染HPV，从而引发宫颈病变。在160多个型别的HPV中，有40多种与生殖道感染有关；能够引起宫颈癌的高危型有13~15种，70%左右的宫颈癌都是由16型和18型HPV感染引起。部分宫颈病变患者可能有排液多、接触性出血等表现，但大部分患者其实并没有任何症状，只有通过HPV检查和TCT（液基薄层细胞）等细胞学检查才能发现宫颈癌及癌前病变。

一般来说，大多数HPV感染在人体中可以产生抗体，并自行清除，但高危型HPV感染持续两年仍不消退，就会引起癌前病变。因此，有稳定性伴侣的女性应每1~2年做一次宫颈癌筛查；年轻女性可注射HPV疫苗，同时定期进行宫颈癌筛查。

阴道

过度清洗诱发炎症

阴道是女性排出经血、分娩胎儿、进行性生活和内生殖器检测的重要通道。“阴道内并不是无菌环境。”丁景新说。正常情况下，阴道内有一个由多种需氧菌、厌氧菌等微生物共同组成的微生态系统，其会在雌激素和乳酸杆菌的共同作用下，保持在平衡状态。一旦平衡被打破，就会引发不同类型的阴道炎。

霉菌性阴道炎。丁景新介绍，70%的女性一生中都会感染过霉菌性阴道炎。长期使用抗生素或患有糖尿病的女性更易发生真菌感染，从而导致霉菌性阴道炎。典型表现为豆渣样或凝乳状白带，非常稠厚，且多伴有明显瘙痒，患者可通过白带检验明确诊断后，使用抗真菌药物进行针对性治疗。

细菌性阴道炎。频繁性生活或阴道灌洗等会影响乳酸杆菌功能，打破阴道内部生态平衡，引发细菌性阴道炎。患者常表现为白带增多、异味等症状，可通过白带化验诊断。

老年性阴道炎。绝经后妇女雌激素分泌减少，极易发生老年性阴道炎。患者可表现为阴道分泌物增加、颜色发黄，阴道检查中有点状出血或充血表现，可通过局部补充雌激素和甲硝唑栓进行治疗。

没有阴道炎的女性只需每天使用清水清洗外阴即可，无需灌洗阴道，否则会促发感染和炎症。已有炎症或阴道感觉异样的女性，应及时就医，遵医嘱使用药物或清洁产品。▲