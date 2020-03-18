了解妇科“晴雨”  把握健康气象

编者按

一个家庭中，女性往往是那个维持运转的轴心，健康身体则是这个轴心的润滑剂，女性健康出现了问题，家庭的正常运转也会随之偏离。据《关于我国妇女健康状况的报告》显示，我国妇女常见妇科病发病率为87.5%，有性生活史的女性患生殖道感染占50%以上，而近年来的医院临床统计其感染率已超过70%。我国每年有80万~120万残障儿童出生，部分与妈妈的妇科疾病有关。

子宫、卵巢、乳腺，女性特殊的身体结构是关系健康和寿命的第一要素。然而有多少女性能够科学认识自身健康并真正做到关爱自己呢？据世界卫生组织对全球女性妇科常见疾病调查表明，超过半数的受调查者患过生殖道感染，超过1/5的女性月经失调，另有超过1/5的女性曾患宫颈子宫疾病，还有超过40%的女性患过乳腺疾病。在如此高的发病率之下，却有80%的妇女患上了妇科病而不自知，更谈不上积极治疗，从最初的疾病小苗头发展到一发不可收拾的健康大问题，这样的女性大有人在。

其实，很多患妇科疾病和死于妇科疾病的女性往往都是出于对健康的无知。如果我们认真了解女性生殖健康知识后会发现，很多妇科疾病是可以避免的。妇产科权威专家也指出，“血、带、痛、块”问题常常是反映身体健康状态的，是传递身体信息的风向标，同时也在释放妇科肿瘤的发病信号。女性要经常观察自己身体各方面的细微变化，读懂这些特有的女性健康密码，关爱自身健康。远离妇科疾病，也要从正确认识女性健康开始。

观妇科四大“风云” 破女性健康密码

——访北京协和医院妇产科主任医师谭先杰教授

■ 中国妇女报·中国妇女网记者 乔虹

健康是一种生活态度，健康生活首先要从科学认知开始。作为普通女性，如何才能更好地认识自身、关注健康、远离妇科疾病？

从事妇产科研究20余年的北京协和医院妇产科主任医师谭先杰教授，在繁忙的临床工作之余，一直致力于女性健康知识的普及。当下的他正忙于健康科普图书《子宫情事》的再版。日前，在清华大学五道口金融学院“健康中国—产业领袖”二期班授课期间，谭先杰教授接受了中国妇女报·中国妇女网记者的专访。

谭先杰一直记得，他的导师中国工程院院士、我国著名妇科专家郎景和曾说过，观测女性健康，也有四大“风云”，即四大指标，分别是血、带、痛、块。

血 女性健康的风向标

血即月经，是女性特有的生理现象，也是女性生殖器官发育成熟的标志。“有的女性可能觉得来月经很麻烦，但其实，月经正是女性健康的‘晴雨表’，规律的月经是女性健康的重要表现。”谭先杰开门见山地说。

正常女性的月经一般每28天左右一次，每次出血3-7天。“至于周期，往前几天或往后几天都是可以的，只要规律就行。月经量也没有很严格标准，可多可少，只要没有少到怀不上孕、没有多到引起贫血就是可接受的。如果月经不在上述范围内，就称为异常阴道出血，很可能是预示健康出现问题的信号。”谭先杰说。

谭先杰特别提及，围绝经期妇女要警惕绝经后的异常出血，“这是非常危险的信号，不论血量多少，哪怕是一点点；不论持续时间的长短，哪怕只有一天；不论次数多少，哪怕只是一次都要引起注意，都须即时就医。”

一般而言，月经期无特殊症状，但经期由于盆腔充血及某些特殊物质（例如前列腺素）的作用，有些女性会出现下腹及腰骶部不适或子宫收缩痛，还可能出现腹泻或便秘等胃肠道紊乱症状。少数女性也可能有头痛和轻度神经系统不稳定症状，如烦躁、易怒、易伤感等，“这些都是正常的。但如果月经期或者月经前后出现难以忍受的下腹痛，就需要警惕是不是有某些疾病。”谭先杰强调。

初入青春期的女性，常常会对来月经感到彷徨和恐惧，认为月经血“很脏”。“月经血本身其实并不脏，但它是细菌或其他微生物的良好营养成分，所以月经期女性更需要注意卫生，防止生殖道感染。”谭先杰说。

带 关注分泌物的质和量

带即白带，是女性阴道的分泌物，它包括了阴道粘膜、宫颈管以及子宫内膜腺体分泌出的液体，其形成与雌激素关系密切。健康女性的正常白带是无色透明液体，略带特殊体味，不同女性之间有差异。但受妇科疾病的影响，白带就也会发生改变，“这些很可能是妇科疾病到来的信号，需要提高警惕。”采访中，谭先杰列举了几种常见的白带异常：

如出现黄绿色脓性分泌物，要注意生殖道感染，包括淋病；如出现泡沫样白带，要警惕滴虫性阴道炎，60%滴虫性阴道炎患者合并细菌性阴道病；如出现豆渣样白带或奶酪样白带伴随剧烈外阴瘙痒，则需要考虑霉菌性阴道炎，医学上称为外阴阴道念珠菌病。

有统计资料显示，细菌性阴道病占全部阴道炎的40%。如果出现带有鱼腥味的白带，就要考虑细菌性阴道病，尽管细菌性阴道病的症状不严重，但它可以上行感染，引起子宫内膜炎、盆腔炎等，对于怀孕女性，还可导致绒毛膜羊膜炎、胎膜早破、早产等。如果出现血性白带，则多为子宫颈或子宫腔问题，要警惕子宫内膜病变、宫颈息肉、宫颈病变甚至宫颈癌的可能。

谭先杰建议，一旦出现阴道分泌物数量过多或质量异常的症状，都要到医院检查，对症下药，切忌自己估摸着用药，反而会适得其反。

痛 复杂情况必须就医

痛即下腹痛。“女性一旦出现下腹疼痛，一定要寻找原因，及时寻求治疗。”谭先杰表示，腹痛的原因很复杂，除了妇产科疾病之外，还有很多外科或内科原因。引起腹痛的常见妇科疾病除了盆腔炎症之外，还须警惕子宫内膜异位症。

盆腔炎的常见症状为下腹痛，腹痛于活动和性交后加重；还有发热，阴道分泌物增多。盆腔炎是女性常见妇科炎症之一，主要包括子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿、盆腔腹膜炎。盆腔炎多发生在性活跃期，而初潮前、绝经后及未婚妇女很少出现该病。如果盆腔炎未得到及时正确治疗，可能会发生一系列后遗症，如不孕、异位妊娠、慢性盆腔痛、盆腔炎性疾病反复发作等。

子宫内膜异位症在育龄妇女中有15%左右的发病率，且有上升趋势，成为一种“现代病”。谭先杰介绍，异位症可引起各种各样的疼痛，最典型、最常见的疼痛是痛经——月经来潮或者前后以下腹部为主的疼痛；第二种疼痛是慢性下腹痛；第三种是性交痛。

谭先杰提醒，育龄期妇女还需特别注意宫外孕引起的下腹疼痛。“这种腹痛常常‘来势汹汹’，由于腹腔内出血，病人会感到肛门下坠、便意频频、脸色苍白、头晕疲软，甚至出现休克状态，要立即就医进行手术。”

块 定期妇检至关重要

块即包块，包括良恶性肿瘤。盆腔包块是妇科疾病常见症状，多在妇科检查时或做B超检查盆腔时发现。

根据包块性质不同，分为囊性和实性。囊性肿块多为良性病变，如充盈膀胱、卵巢囊肿、输卵管卵巢肿瘤、输卵管积水等；实性包块除妊娠子宫、子宫肌瘤、卵巢纤维瘤、盆腔炎性包块等为良性外，其他实性肿块均应首先考虑为恶性肿瘤。

发现盆腔包块怎么办？谭先杰表示，盆腔包块一定要区别对待：对于子宫肌瘤，如没有特别症状，可暂时不处理，持续观察即可；但对于卵巢上的肿瘤，相隔3个月后需再检查，如仍存在或继续增大，都应及时处理。虽然绝经前的卵巢肿瘤多为良性，绝经后恶性肿瘤的可能性不断上升，但不管怎样，概括而言，医学上对于子宫上的瘤容忍度较大，卵巢上的瘤容忍度较小，一旦发现，尤其是绝经后或初潮前的盆腔包块，都须及时就诊，明确诊断。

别让“乳腺增生”迷了眼

■ 清华大学附属北京清华长庚医院普外科医师 白熠洲

每年当女性们拿到体检报告时，“乳腺增生”就是那个最常出现的名字，很多人都为此感到紧张。

说起乳腺增生，它过去可是一个“万人迷”，无论乳腺是否真有毛病，都可以诊断为乳腺增生。但权威教科书里早就不把乳腺增生作为一种疾病来介绍了，而严谨的乳腺专科、超声科及放射科，都轻易不再提增生这个词了。在世界乳腺病学界，乳腺增生也已不再是一项有意义的诊断了。

为啥“万人迷”成了“万人嫌”？因为经过长期观察和严格临床研究，发现乳腺增生的概念很不清楚，增生与否跟乳腺健康实际没有关系，其与乳腺癌也没有关系；乳腺增生治疗或不治疗，最终结局也没有差别。

按照老习惯，只要查体时乳腺触诊时质地不均匀、有“疙疙瘩瘩的结节感”，或者患者主诉有乳房不适感（如胀痛、刺痛、跳痛等，甚至放射到腋窝、肩膀、后背等），就可以诊断为乳腺增生。随着医学进步，现在认为摸起来疙疙瘩瘩并不一定真的有结节，而乳房不适感也并不是乳腺出问题的表现，绝大多数情况下的乳房痛都是生理性的。几乎所有女性在一生中都或多或少会出现上述现象，不足为奇。

而恰恰是乳腺癌这样的“害人精”，很多时候都是静悄悄、不疼不痒，其早期较小时也是摸不着的。

因此，乳腺增生已是一个被打入冷宫的名词，体检报告中出现这个字眼，只是一种历史沿革和习惯使然。但是过期概念就像过期药品，不但帮不了我们，还有可能“使坏”。当我们看到乳腺增生的诊断时，最佳选择就是到正规的乳腺专科去就诊，而不是担惊受怕、四处找药，更要警惕那些迎合患者恐慌心理推销保健品或保健治疗的伪保健，不要被“乳腺增生”的迷雾迷花了眼。

呵护好世上最贵的“房子”

■ 复旦大学附属妇产科医院医师 李昕

一说到“房子”，大家立马想到居高不下的房价。可是，有没有人想过世界上最贵的“房子”其实就在女性体内，不少女性并没有给予这“房子”足够的重视和关爱，这“房子”就是“子宫”。

子宫形似一个鸡蛋大小倒置的梨，分为宫体和宫颈两部分。子宫体最主要由肌层和内膜层构成。别小看非孕状态仅0.8mm左右厚度的子宫肌层，它富含血管、平滑肌和弹力纤维，在妊娠期能够充分拉伸延展，包容宝宝的发育生长。子宫内膜和子宫肌层是直接相贴的，其中的功能层在卵巢周期性分泌的雌孕激素作用下，发生增殖、分泌和脱落的变化，伴随着子宫内膜定期脱落的就是月经来潮。

女性在月经期、白带异常时期、妊娠期和产褥期，都是最需要呵护的阶段。尤其是月经期，子宫内膜功能层崩解脱落，经血流出。经期女性盆腔充血，部分女性有子宫肌肉痉挛，表现为下腹隐痛、下坠、腰酸、恶心等痛经表现。同时由于雌孕激素水平的变化，少数女性会有情绪改变。这个时候，女性要注意保暖和休息，不要受凉，不要进食寒凉食物或饮料，不要进行繁重体力劳动。爱运动的女性经期也要减少运动强度和时间，尤其不要做增加腹压的运动；否则月经血逆流入腹腔，会造成子宫内膜脱落碎片中子宫内膜细胞异位种植的风险，这种情况可能会导致子宫内膜异位症。

子宫有“五怕”。女性要想好好呵护子宫，一定先要熟悉子宫特性，避开子宫的“五怕”。一怕多次妊娠：每增加一次妊娠，子宫就增加一分风险。二怕反复人工流产：在短时期重复流产或不正规流产，可能造成子宫破损或继发感染，对子宫损害很大。三怕忽视产前检查：不定期进行产前检查，可能导致难产甚至子宫破裂等严重后果。四怕性生活不卫生：病原体可经阴道进入子宫腔内，引起子宫内膜感染； 而男子包皮垢对宫颈的刺激是引起子宫颈癌的因素之一。五怕性生活紊乱：如果女性与多名男性有性接触，或未成年便开始性生活，易对健康造成损害，宫颈癌很多都是由此产生的。