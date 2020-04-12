女人不应忽略三大危险肿瘤：宫颈癌 卵巢癌 子宫内膜癌

2020年4月15日-21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京中医药大学东方医院共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

身为女性，必须学会爱自己。近年来，妇科肿瘤的发生率逐年上升，拿掉子宫、摘掉卵巢……也许都没有办法保住生命，4月13日10：00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院妇瘤科主任高雨农教授进行视频直播，从女性的宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌这三个最不能忽视的妇科肿瘤疾病给大家带来指导，如何做一个健康的女人？

专家介绍

高雨农，主任医师，北京大学肿瘤医院妇瘤科主任。

擅长： 难治性、复发性卵巢癌、宫颈癌和子宫内膜癌的诊治，并擅长女性生殖系统感染性疾病的诊治。

宫颈癌是“最容易被治愈的癌症”

预防宫颈癌要注意以下几点：

1、避免较早性生活，青春期宫颈发育尚未成熟，对致癌物较敏感。避免多个性伴侣，大于6个性伴侣且初次性交在15岁之前的，患宫颈癌的危险上升10倍以上。

2、要尽量少做人流，避免早年分娩，避免多产，分娩次数过多，宫颈创伤增加，患宫颈癌的几率也会增加。

3、吸烟可增加HPV 感染的机会，女性尽量戒烟，禁烟。

4、注意个人卫生，减少生殖道感染及性传播疾病的机会。

子宫内膜癌-生活习惯带来的肿瘤

子宫内膜癌的预防要注意以下几点：

1、女性不要盲目使用外源性雌激素，有研究显示，长期服用雌激素可能诱发子宫内膜癌。有不少女性喜欢服用各类保健品，因不知其真实成分，或许已经吃下了雌激素，却不自知。

2、适时进行常规防癌检查，特别不能忽视B超检查，尤其是妇科的阴道B超可以很好的提示内膜厚度，又没有创伤，这也是子宫内膜癌的预防方法之一。

3、保持合理体重与坚持运动。肥胖的女性以及糖尿病、高血压的患者患子宫内膜癌的几率会增加，所以控制体重，增加运动很重要。

4、重视遗传因素。有卵巢癌、结肠癌、乳癌、子宫内膜癌家族史者，子宫内膜癌的危险性约为同龄女青年的4倍。所以一定要重视妇科体检，防患于未然。

卵巢癌—最致命的妇科肿瘤

预防卵巢癌，请重视这5点

为了早期发现卵巢癌，请重视下列这5点：

1、在检查中发现的所有卵巢实性肿块，或大于6cm的囊肿，应立即进行手术切除。

2、如果是月经初潮前或绝经后的女性，出现有卵巢性肿物，需要考虑是肿瘤。或者生育年龄妇女有小的附件囊性肿块，观察2个月未见缩小者考虑为肿瘤，观察期间增大的女性随时手术。

3、盆腔炎性肿块，特别是怀疑盆腔结核或子宫内膜异位性肿块，且经治疗无效，要考虑是肿瘤的可能性。

4、绝经后发现子宫内膜腺瘤样增生或内膜腺癌，应注意卵巢有无肿物，并及时进行手术治疗。

5、进行盆腔手术时，均应仔细检查双侧卵巢有无病变，除卵巢疾病本身的适应证外，年龄在45岁以上时，因子宫疾病须作子宫切除者，建议同时切除双侧附件。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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