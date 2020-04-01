深圳市宝安区松岗人民医院率先在全区开展妇科V-NOTES手术：将为更多女性带来福音

近日，从宝二医（集团）二总医院获悉，该院妇科主任陈光元带领团队成功为一名40多岁的，患有宫颈高级病变的女性完成最新的V-NOTES手术——经阴道单孔腹腔镜下全子宫及附件切除术。该院也成为全区首家开展此项技术的医院，真正将妇科手术由微创时代推向微无创时代，这项新技术也将造福更多的患病女性。

张女士（化名）今年44岁，因“宫颈高级病变LEEP术后7+月，HPV（人乳头瘤病毒）持续感染”入院。因害怕病变发展成为宫颈癌，患者强烈要求切除子宫以及附件，且不愿在肚子上留有任何疤痕。为了满足张女士的心愿，陈光元团队为其完善各项检查，评估患者病情后，决定为其在全麻下实施经阴道单孔腹腔镜下全子宫切除及双侧输卵管切除术，手术成功完成。术后患者病情稳定，恢复良好。

据陈光元主任介绍，在医学高速发展的今天，健康与美丽成为女性生活中最重要的一部分。然而，当两者发生冲突时，她们往往只能无奈地选择了健康。近年来，随着腔镜技术及器械的不断发展完善，经自然腔道内镜手术（nature orifice transluminal endoscopic surgery，NOTES）使无疤痕手术成为了现实，它是继开放性手术及传统腹腔镜手术后的“第三代外科手术”。该院妇科团队在常规腹腔镜手术和经脐单孔腹腔镜手术的基础上不断创新，在张女士之前，已成功开展3例V-NOTES（经阴道单孔腹腔镜）手术，其中2例卵巢囊肿剥除，1例全宫+双侧输卵管切除。该手术腹部没有疤痕，让女性实现健康的同时保持美丽无疤的愿望。

什么是经自然腔道内镜手术？

经自然腔道内镜手术（nature orifice transluminal endoscopic surgery,NOTES）是指使用内镜经口腔、食管、胃、阴道等自然腔道进入盆腹腔、胸腔等各种体腔进行内镜下操作，女性因其特殊的解剖结构，经阴道的自然腔道成为NOTES（V-NOTES）手术入路非常理想的选择。就妇科疾病而言，传统腹腔镜也就是我们平常说的微创手术通常是需要在腹壁上做3~4个0.5~1.0cm的穿刺孔进行手术操作。而做V-NOTES时，医生只需在患者阴道的顶端（阴道前穹隆或/及阴道后穹隆）切开一2~3cm的小口，置入操作port及腔镜器械，进行手术操作。

V-NOTES手术有哪些优点？

V-NOTES手术最突出的优点就是腹部没有手术疤痕，它的手术切口处于阴道内，从而达到了最佳的美容效果。其次由于阴道上三分之一受内脏神经支配，且手术切口仅2-3CM，患者术后几乎没有痛感，术后更无需应用镇痛泵，恢复快，患者往往术后几小时就能下床活动。所以，V-notes手术的优势不仅仅是美观，因该手术对腹膜及腹腔脏器的接触少，手术引起的腹膜反应轻，术后肠梗阻、肠粘连的发生率极低，而且创伤小、并发症少、术后疼痛轻、恢复快，受到患者的广泛赞誉，被誉为“最接近完美的手术”。

哪些妇科疾病适合V-NOTES手术？

V-NOTES是妇科阴式手术与单孔内镜手术完美结合。V-NOTES手术适用于80%以上的有性生活女性的妇科良性疾病， V-notes手术将是爱美女士的最佳选择。自2008年国外学者Palanivelu等首次报道V-NOTES附件切除术以来，世界各地相继报道妇科各类手术，如附件（卵巢及输卵管）切除术、附件囊肿剥除术、子宫肌瘤剥除术、全子宫切除术、输卵管整形、阴道骶骨悬吊等手术。国内外大量数据对其安全性及有效性进行对比研究，证明V-NOTES是安全可行的。

V-NOTES手术难度系数有多大？

V-notes手术对手术医师有着更高的要求，手术视野由下向上，改变了传统的腹腔镜手术习惯，解剖的感官完全颠倒，需要手术医师有很好的解剖基础。同时手术医师必须有熟练掌握单孔腹腔手术及阴式手术的基础。该手术的完美完成，标志着该院的妇科手术水平达到市内领先。