晚不睡早不起“双杀”阳气

《素问·生气通天论》记载：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。”意思是说，人体的阳气就像天上的太阳一样，若天上没了太阳，地上就没有生命；人若没有阳气，生命就会停止。几千年前，古人便对人体阳气的重要性形成了形象认知。中医认为，耗损阳气的途径很多，但补充阳气的根本途径是睡眠，因此，睡眠不顺应天时，特别是晚睡晚起，可谓“双杀”阳气。

“晚上不睡耗伤阳气，早上不起封杀阳气”，黑龙江中医药大学附属第一医院针灸五科主任陈英华说，现代人生活多元化，工作加班、夜间玩乐，熬夜晚起成为普遍现象。传统医学认为，天地运转到子时（晚11点至次日凌晨1点）时，阴气开始慢慢消耗，阳气开始生发，此时生命力是最强劲的。如果你顺势而为去睡觉，阳气就会迅速生发起来，护卫我们的身体。如果子时不睡，意味着不给阳气壮大的机会，再加上白天的消耗，会让体内阳气加速流失。因此晚11点前应就寝。而卯时（早上5~7点）人体阳气开始涌动，此时起床，少阳得以生发，是调动阳气的最佳时机。然而放纵睡到自然醒，会抑制阳气在白天的生发，变得昏沉，这就是为何有些人越睡越困的原因。

但有时，人们迫于生计不得不熬夜，如何将失去的阳气补回来？陈英华给出了以下建议：

卯时锻炼。锻炼能增强人体气血流通，使身体产生热量，缺失的阳气自然而然就会得到补充。锻炼时间最好选在早上阳气升发旺盛之时，即6~7点，长期坚持，效果立竿见影。

睡前泡脚。脚部分布着众多经络，睡前常泡脚能帮助人体补充阳气。此外，坚持此法还能促进血液循环，增强身体免疫力。经常熬夜晚起的人群，不妨多用这个方法弥补。

手指梳头。头为诸阳之会，凡五脏精华之血、六腑清阳之气皆汇于头部。早上醒来可以手指肚为梳，从额头向颈后反复梳揉50次，让头部血液舒畅，有利阳气生发，缓解熬夜后的疲劳和头痛。梳头时，重点揉梳“百会穴”（头顶正中），此处乃百脉所汇之地。

温热饮食。熬夜后胃肠功能会变差，因此需要保持清淡饮食，宜食性质温热，具有补益肾阳、温暖脾胃作用的食物，如羊肉、鸡肉、核桃仁、海虾、猪肚、韭菜、肉桂等，忌食辛辣和油腻食物。

晒足太阳。补回耗损的阳气，还有一个比较简单的方法，就是晒太阳。阳光充足的午后，可以晒30分钟左右的太阳，再配合着午后小憩，能有效促进体内阳气生发。（记者 郑文韬）