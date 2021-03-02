根据世界卫生组织国际癌症研究机构发布的2020年全球最新癌症数据显示：乳腺癌已经取代肺癌成为全球发病率第一的癌症。

值得注意的是，在中国，乳腺癌发病年龄较早，高发于45—55岁，比欧美国家的发病年龄提早约10年，而且中国乳腺癌发病率的增速是全球平均增速的2倍，在全世界排名第一；另外，乳腺癌并非女性“专利”，男性也有患乳腺癌的可能，尽管几率仅仅是女性的1%，但正是因为几率较低，更容易被忽视。对此，笔者采访了清远市人民医院胸心外科主任医师、博士沈三弟，与他一起聊一聊乳腺癌的那些事。

家族病史是已知最危险因素

“性别、年龄、患病史和家族遗传史等是无法改变的乳腺癌危险因素。”沈三弟介绍。

性别决定了女性比男性更容易患上乳腺癌，她们的患病风险是男性的100倍。而随年龄增加，患乳腺癌的风险也会增加。据悉，我国女性乳腺癌发病年龄高峰在48岁左右。

乳腺癌家族史是已知乳腺癌相关的最强危险因素。数据显示，有15%—20%的乳腺癌女性有家族史。如果有一个二级亲属（姑、姨或祖母）、一个直系亲属（母亲、姐妹、女儿）、两个直系亲属患乳腺癌，其本人患乳腺癌的风险是无家族史者的1.5倍、2倍和3倍。

沈三弟分享了他几年前遇到的印象最为深刻的一个病例。这名来自广州花都的年轻女士，因发现一侧乳房肿块来到清远市人民医院就诊。经过专科检查，确诊为乳腺癌，接受了乳腺癌根治术，术后还行了化疗及放疗，至今健在。大约一年后，她的姑姑也确诊为乳腺癌，通过基因检测发现存在BRCA1基因突变，而且该女士的家族中还有两名亲属患过乳腺癌，故确定是家族遗传性乳腺癌。

沈三弟为其姑姑也施行了乳腺癌根治术，同时做对侧乳腺预防性切除术。当时建议同时行预防性双侧输卵管卵巢切除术（BSO），但是患者拒绝了，不幸的是一年后又确诊为卵巢癌。因此，对于有乳腺癌家族史的女性，务必尽早到医院定期筛查。

“自摸”不靠谱 筛查才是正道

乳腺癌在我国的发病有“城市化”趋势：城市地区发病率约是农村地区的2倍。据沈三弟介绍，我国北上广深等大城市是乳腺癌的高发地。“这与大城市女性工作性质及生活状况有一定关系。”不少白领女性久坐不运动、压力过大、长期精神紧张、经常熬夜都会使身体内分泌紊乱、免疫力降低，特别容易被乳腺癌“盯上”。

此外，大城市女性普遍晚婚晚育甚至不生育，或者是哺乳时间过短，都是乳腺癌的危险因素。临床上发现，很多乳腺癌患者都有过多摄入含有雌激素的食品，会有促发乳腺癌的风险。

乳腺癌的发病率虽然很高，但是治疗效果很好，早期乳腺癌5年相对生存率高达94%—100%。故早发现、早诊断、早治疗最为关键。

关于乳腺癌预防，民间一直有传闻：“自摸”可以发现乳腺癌。但美国《乳腺癌筛查指南》显示，“自摸”不是很好的乳腺癌早发现方法，对于降低乳腺癌死亡率“没有任何帮助”，反而可能带来女性不必要的焦虑、紧张以及过度医疗。

临床上经常遇到压力大、工作不规律、饮食不健康或生活遭受事故情绪受到打击的女性，因为乳房出现莫名疼痛而就诊，但各种临床观察和研究论文显示，90%以上的乳房疼痛为良性病变，与癌症并无关系。而绝大多数乳腺癌没有疼痛感，就悄无声息地发生了。

自己观察乳房是否有异常改变，例如局部的皮肤病变、乳头方向改变、乳头分泌物异常、局部包块等，都不能作为确定乳腺疾病的诊断依据，但可以作为就医的动力。“如果确实发现有以上相关临床表现，建议到正规的医院做进一步检查。”沈三弟说。

目前临床上常用的乳腺癌筛查方法主要有三种：超声、钼靶和核磁共振。三种检查方法并存是因为其各具优缺点，哪个都无法替代。

或许有人认为，乳腺癌是女性的“专利”，与男人无关，事实上，男性也有患乳腺癌的可能性，尽管几率仅仅是女性的1%。也正是因为几率较低，因此容易被忽视，故如果男性发现乳房上有包块，应该及时就医，避免延误病情。

科学预防降低发病风险

沈三弟建议，科学预防乳腺癌可以采取以下相关措施：

首先，均衡饮食，控制体重。通过平衡摄入食物量和体力活动保持体重，即体重指数BMI（体重除以身高的平方）保持在18.5—23.9kg/m2，肥胖会增加绝经后女性患乳腺癌的风险。

其次，适当进行体力活动和体育锻炼也有必要。有规律的锻炼可以防止肥胖和体重增加，降低性激素（包括雌激素）水平，并降低血中胰岛素水平。体力活动可以平均降低乳腺癌风险30%—40%。

此外，还应舒缓生活压力，控制不良情绪，避免频繁夜班。焦虑、抑郁、多疑、好生闷气等不良情绪也是癌细胞产生和发展的媒介。频繁规律上夜班者患乳腺癌的概率也会增加。

对于有乳腺癌家族史、基因突变、小叶原位癌等的高危女性，沈医生建议，可以采取化学预防或手术预防的措施。化学预防是应用药物预防，主要包括选择性雌激素受体调节剂、芳香化酶抑制剂。手术预防则包括预防性乳腺切除术和预防性卵巢切除术。对于具有乳腺癌高危因素的女性来说，预防性双侧乳腺切除术可降低90%—95%的乳腺癌发病风险。知名好莱坞影星安吉丽娜·朱莉的母亲、姨妈、祖母都是死于乳腺癌或卵巢癌，她也接受了预防性双侧乳腺切除术和BSO手术，预防乳腺癌及卵巢癌。

如果不想接受化学或手术预防治疗，另一个选择是定期咨询医生，进行乳腺癌相关筛查，即密切观察。但这种方法并不会降低乳腺癌的发生风险，而是帮助你早期发现乳腺癌，从而得到更好的治疗效果。

目前，临床上治疗乳腺癌的方法包括手术治疗、化疗、放疗、内分泌治疗、免疫治疗、靶向治疗等。