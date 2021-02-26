牛杂放倒小伙？  这种饮食习惯很多人都有

一名29岁男子春节前吃了一顿牛杂和红烧肉后，因剧烈腹痛送医，抽血检验时发现，他的血液已变成粉色。记者从中山大学附属第六医院消化内科获悉，这位患者被诊断为急性胰腺炎和2型糖尿病伴酮症酸中毒，所幸经过医务人员全力救治，近日已康复出院。

中山六院消化内科郅敏主任医师表示，这位患者以前没有糖尿病和高脂血症病史，但喜欢吃油腻食物。这次，牛杂和红烧肉成为“压倒骆驼的最后一根稻草”，再次印证“暴饮暴食是健康大敌”。

牛杂红烧肉是剧烈腹痛祸首

春节前夕，市民小于与朋友一起吃饭，朋友投其所好，点了牛杂等他的“最爱”。小于大快朵颐之后，不料次日突然剧烈腹痛，且背部也疼痛不已，同时出现了恶心、呕吐等症状。

一开始，小于以为自己只是“吃坏了肚子”，但照着“急性胃肠炎”服用抗生素治疗后，疼痛越来越厉害，随后被紧急送至中山大学附属第六医院急诊。

当时，小于腹痛难忍、大汗淋漓、面色苍白、呼吸急促。急诊科杨桂萍医生紧急进行血液化验，发现血液在试管中明显分层，上层悬浮着油脂样物质，竟然是乳糜血！

检验科的医师通过机器质检，结合腹部CT，确定小于得了急性坏死性胰腺炎和2型糖尿病伴酮症酸中毒。

“患者以前没有糖尿病史和高脂血症病史，这次病发才知道自己身体的真实状况。”中山六院消化内科郅敏主任医师表示，身高168厘米的小于，体重达85公斤。他的血液检验中有多项指标异常，甘油三酯高达44.49毫摩尔/升，是正常人的近25倍，胆固醇是正常人的近3倍，血糖维持在11毫摩尔/升以上，并多次高于15毫摩尔/升。不仅如此，小于还合并出现多种电解质紊乱，整个人精神萎靡，腹部疼痛不已。

病情危急！郅敏立即联系该院重症医学科主任杨春华主任医师进行会诊。杨春华建议立即进行床旁血液置换降脂治疗。血液置换治疗时，从小于血管中抽出的血液呈粉红色，血浆为白色脂肪样。经过四个小时的治疗，血浆才恢复为正常的黄色透明样，血脂得到了控制，乳糜血也转化成了正常的血液，血脂甘油三酯降低至3.99毫摩尔/升。

转回消化内科病房后，小于接受了充分液体扩容、积极降糖以及抑制胰腺分泌及营养支持治疗。3天后，他的精神恢复，腹痛缓解，血糖终于控制在了达标范围。

这种饮食习惯很多人都有

让小于和家人不解的是，一顿红烧猪蹄、牛杂的威力真的那么大吗？

郅敏表示，小于本身就属于肥胖，BMI指数高达30.12。由于平时工作忙碌，他的饮食不规律，爱吃油腻的食物，加上不喜欢运动，这些不良生活习惯都是急性胰腺炎的潜在高危因素。

此次小于进食的牛杂和红烧肉，过于油腻，对本已脆弱的消化道造成了“最后痛击”，直接导致了急性胰腺炎。

“患者已经使用胰岛素和降脂药进行治疗。以后如果没有控制好，再发生急性胰腺炎的风险还是很高的。”郅敏表示，胰腺虽然是身体里一个小小的器官，却是人体第二大消化腺体。急性胰腺炎是消化系统的危重疾病，发病率逐年升高。

急性胰腺炎总体病死率为5%，重症急性胰腺炎因较高的病死率，成为消化内科医生眼中最凶险的疾病之一。

三类人群警惕胰腺“告急”

“近几年每到节假日都会收治急性胰腺炎相关的病人，而且多为中青年群体，年轻人总觉得自己底子好，多吃一点没关系，却不知可能引发大祸。”郅敏表示，曾有一个病人连续两年春节都因吃牛油火锅而导致急性胰腺炎发作。

她强调，预防大于治疗，防范所需的代价远远小于治疗。节假日，热情好客固然是好，心情激动也能理解，但需要适当饮食，防范此种节日病。

患有高脂血症、胆囊结石、经常大量饮酒的人群是急性胰腺炎的高危人群，而暴饮暴食、大量进食油腻食物、大量饮酒是导致胰腺炎发作的主要诱因。

因此，市民平时要注意饮食节律，控制饮酒，合理锻炼，切勿暴饮暴食、胡吃海喝、过食油腻，尤其是不能一次性吃大量高蛋白高脂食物，警惕各类消化系统疾病尤其是胰腺炎的发生。（全媒体记者任珊珊 通讯员简文杨、戴希安）