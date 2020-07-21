"命悬胰腺"——急性胰腺炎的预防及诊疗

胰腺是人体重要的消化器官，长期过量饮酒、暴饮暴食、胆道结石是诱发胰腺炎的常见因素。急性胰腺炎发病急、病情比较凶险，可能出现剧烈的腹痛、呕吐、发热等症状。其中重症急性胰腺炎的发病人数占总数的10%~20%，尽管治疗水平不断提高，重症急性胰腺炎的总体死亡率仍高达15%左右。

那么我们应该如何正确的认识和有效预防急性胰腺炎这种疾病呢？一旦患病又该怎么治疗？

2020年7月24日 周五 20:00-21:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学宣武医院普外科主任李非进行视频直播，为大家解答急性胰腺炎的预防及诊疗相关问题，千万不要错过。

医生简介：

首都医科大学宣武医院主任医师、教授、博士研究生导师、普通外科主任、外科研究室主任、普通外科教研室主任。

中华医学会外科学分会常务委员、全国胰腺外科学组委员、中国研究型医院学会胰腺疾病专业委员会副主任委员、中国抗癌协会胃癌专业委员会委员、中国医师协会外科医师分会委员、北京医学会外科分会副主任委员、北京医师协会普通外科专科医师分会副会长、北京医师协会常务理事、中华肝胆外科杂志副主编、中华外科杂志、中华普通外科、中华胰腺病、中国实用外科等杂志编委。

擅长：急性胰腺炎、慢性胰腺炎、胰腺癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、胃肠道间质瘤等。

什么是急性胰腺炎？

急性胰腺炎是常见急腹症，是由多种病因导致胰酶异常激活，引起胰腺组织自身消化，所致的胰腺水肿、出血及坏死等炎性损伤，严重者可引起其他器官功能障碍。

急性胰腺炎有哪些表现？

腹痛，程度剧烈，持续性，发生部位多位于上腹部，可向背部放散。

腹胀，程度轻重不等，严重者其对病人造成的困扰重于腹痛。

恶心、呕吐，多在起病后出现，可频繁发作，呕吐后腹痛无缓解。

发热，多有中度以上发热，多数在腹痛后出现。

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