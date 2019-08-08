鲜为人知的健康杀手——急性胰腺炎

每每节假日期间，医院急性胰腺炎患者会突然增加。作为医生，当与患者及家属交代病情，说“某某患上了急性胰腺炎”时，他们往往并不紧张，就像听说患了急性肺炎、急性肠炎、急性胃炎等等一样，似乎认为只要“消消炎”，服几天药，大不了输几天液就万事大吉了。再重一点儿也就像是得了急性阑尾炎，可以一割了之。其实，急性胰腺炎有时和心肌梗死、脑出血等疾病一样，是可能危及生命的杀手。

胰腺是人体重要的消化器官之一，一方面分泌胰岛素、胰高血糖素等来维持人体内血糖水平的稳定；另一方面每天向十二指肠内排入大量含丰富消化酶（包括淀粉酶、蛋白酶及脂肪酶等）的胰液，用来消化食物。

一些因素导致胰酶在胰腺内被激活，这些消化酶就会消化人体自身器官包括胰腺本身的脂肪、蛋白质，其后果是导致胰腺及其邻近组织坏死、继发感染、形成脓肿，同时可以产生毒素，这就是急性胰腺炎。急性胰腺炎可引起一些重要脏器的功能衰竭。最早出现的可以是休克和肾功能衰竭，患者表现为血压下降、无尿等。但是更棘手的是呼吸功能衰竭，患者呼吸急促、胸闷、喘不过气来，往往需要吸高浓度、大流量的氧气，甚至切开气管，用呼吸机来帮助呼吸，但有时可能也解决不了问题。所以重症急性胰腺炎患者可能在发病1周内死亡，甚至24小时内猝死。

那么，如何才能避免急性胰腺炎的发生呢？应该做到以下几点。

不要暴饮暴食 现在生活条件好了，食品种类丰富，很多人喜欢大量进食鸡鸭鱼肉，喝高度数的白酒。但是高蛋白、高脂肪的食物加上酒精的刺激会促使胰液急速大量地分泌，还可能造成十二指肠乳头水肿，引发急性胰腺炎。这也是为什么节假日期间医院急性胰腺炎的患者会明显增加的原因。所以别大吃大喝，应戒酒或只饮少量低度酒，多吃蔬菜水果，少吃油腻的含胆固醇高的食物。

积极治疗胆石症 大约50%的急性胰腺炎是由胆道系统疾病特别是胆石症引起的，尤其是泥沙样结石及细小结石。对胆石症，许多人恐惧手术，宁可采用保守治疗或排石治疗，殊不知小的胆结石向下移动会堵塞胆总管下端， 最易引起胆汁逆行流入胰管而引发急性胰腺炎。胆石症患者暴饮暴食后更易发生急性胆囊炎及急性胰腺炎，有症状的胆囊结石的最佳治疗方案是切除胆囊。如果治愈了胆石症，就可以预防大部分急性胰腺炎的发生。

积极治疗血脂异常 高甘油三酯与急性胰腺炎的发生密切相关。血中的甘油三酯浓度过高会产生大量的游离脂肪酸，游离脂肪酸对胰腺有很大的毒性作用，并且高甘油三酯血症可引起胰腺血管堵塞及胰腺缺血，这些因素加在一起就会导致急性胰腺炎的发作。因此，积极、正规地治疗血脂异常对预防急性胰腺炎也有重要意义。