急性胰腺炎该如何预防？外科医生教你怎么养胰腺

热情如火的盛夏，啤酒、炸鸡、小龙虾成为人们最受欢迎的饮食搭配。胡吃海喝的同时，胰腺作为人体的消化系统承载了太多的负担。生活中人们往往谈“炎”色变，近年来，尽管治疗水平不断提高，重症急性胰腺炎的总体死亡率仍高达15%左右。那么，胰腺炎有哪些症状？发病原因是什么？我们应该如何正确预防和治疗急性胰腺炎这种疾病呢？

急性胰腺炎的症状

急性胰腺炎是因为多种原因导致的胰腺内的酶激活引起的胰腺自身消化、水肿、出血甚至坏死的炎症反应。最常见的临床表现是上腹痛，包括持续性的疼痛、剧烈疼痛，甚至疼痛还会向后背放散，这一点容易和心肌梗死相混淆。第二个临床表现是和疼痛相伴随的持续性腹胀，与急性胃肠炎、急性胆囊炎、胃十二指肠溃疡穿孔不同的是，急性胰腺炎的腹胀和疼痛不能得到有效缓解。此外急性胰腺炎还会出现恶心呕吐、持续性发热等症状。

通常医生确诊患者罹患急性胰腺炎的标准为：病人存在持续性的上腹疼痛、疼痛向背部放散；血中的淀粉酶或者脂肪酶大于正常的三倍；通过腹部的CT检查、核磁共振检查以及B超，能发现胰腺有炎症等。

急性胰腺炎总体分为两大类，80%是轻型胰腺炎，病人表现为一般的腹疼、腹胀、恶心、呕吐，经过一般的输液治疗和一些保守的药物治疗，就可以得到控制。但是另外20%的重症急性胰腺炎患者出现的腹疼、腹胀、恶心、呕吐的症状不能得到缓解，还会出现心率快、休克、尿少、肾功不全的问题，后期还会出现胰腺的感染和坏死，这部分病人即使经过专业的治疗，依然有15%~20%的死亡率。

急性胰腺炎的发病原因

患急性胰腺炎的病因非常多，其中最常见的有胆石性胰腺炎、高血脂性胰腺炎、酒精性胰腺炎。此外还有少数患者是受暴饮暴食、免疫、药物等因素影响。

一般来说，胆囊结石在胆囊里并不会导致胰腺炎的发作，但是胆囊结石如果排在胆管中就会造成胰腺炎。此外酒精可以直接对胰腺的腺泡细胞进行破坏，使得胰腺的功能和细胞结构受损，从而容易诱发急性胰腺炎。随着人们生活水平逐渐提高，高血脂人群也越来越多，甘油三酯在体内经过代谢以后，形成的游离脂肪酸对胰腺的腺泡细胞及微循环有明显的破坏作用，形成高甘油三脂血症胰腺炎。

胰腺炎治疗方式

轻型胰腺炎，治疗相对简单。病人需禁食禁水，必要时可以下胃管，给胃肠减压，减少胃液、胃中食物对胰腺的刺激。通过给病人输液补充电解质，同时辅助止疼等的保守治疗方式，可以帮助多数轻型胰腺炎患者的病情得到缓解。重型急性胰腺炎应到有经验的医院治疗。如果出现器官功能损害的情况，一般需要把病人收治到重症监护室。

轻型胰腺炎经过专业的治疗，多数患者可以完全康复。但对于一些胰腺坏死非常严重的重型胰腺炎患者来说，治疗好以后，可能会因为胰岛细胞的减少出现糖尿病，或者因为胰腺外分泌功能不足，出现一定的营养不良、消化不良等情况。

如何预防急性胰腺炎？

首先保持健康的生活方式，饮食要合理。保持蛋白质、脂肪以及碳水化合物的均衡摄入，避免暴饮暴食、高脂饮食。其次，对潜在的胆囊结石等疾病，要少吃油腻的食物。如果有胆绞痛、右上腹疼的胆囊结石，建议早一点切除胆囊。

此外，生活中需要注意控制血脂。因为高甘油三酯如果大于5.6mmol/L，就意味着很可能会出现胰腺炎。如果超过11.3mmol/L，则可能会诱发胰腺炎。大家可以通过饮食控制血脂。如果饮食不能得到控制，可以在医生的指导下服用适量的降脂药，争取在短期内把血脂降到一个正常的范围。

受访医生：首都医科大学宣武医院普外科主任医师李非