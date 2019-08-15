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腹痛伴高血脂，警惕胰腺炎

2019年08月15日08:28 来源：人民网-生命时报

主讲人：清华大学附属北京清华长庚医院急重症普内科主治医师 冯莉莉

高血脂症是健康的大敌，尤其进入中老年后，它常常诱发动脉粥样硬化，同时也是很多器官的健康杀手，特别是严重的高甘油三酯血症，还可能引发急性胰腺炎。

近年来，随着人们生活水平的提高，高甘油三酯血症所致急性胰腺炎呈上升趋势，约占14%，妊娠期高达56%。很多甘油三酯高的人，都有肥胖问题，一旦暴饮暴食、食物过于油腻，或极度疲劳之后，常常引起腹痛，但他们常常误认为自己“得了胃病”“吃得不合适”等，导致诊断和治疗延误，有时甚至可能因此丧命。

高脂血症引起急性胰腺炎的发病机制主要有三个：（1）血粘度增高导致胰腺微循环障碍和胰腺组织缺氧；（2）来自胰腺外的脂肪栓塞，如血清脂质颗粒的聚集，堵住了胰腺血管；（3）胰腺毛细血管和细胞间质中存在大量脂肪酶，在血中甘油三酯升高的情况下，脂肪酶可作用于甘油三酯，释放出有毒的游离脂肪酸，对胰腺产生毒性作用。

高甘油三酯血症所致急性胰腺炎的治疗除了禁食、补液、抑制胰腺分泌等治疗外，应尽快降低血液中血脂水平，可以使用血浆置换、胰岛素等治疗。

另外，胰腺炎有20%再次发作的概率，加上高血脂症患者多半没有严格的血脂控制，病情容易反复发作，最终发展成慢性胰腺炎、糖尿病等并发症。因此，患者治愈后还应注意：1.调整饮食结构、合理膳食；2.加强锻炼，控制体重；3.规律生活、戒烟戒酒；4.定期监测血脂，可通过口服贝特或他汀类药物将血清甘油三酯降至2.2摩尔/升。

最后提醒大家，凡是患有高脂血症、脂肪肝或肥胖患者，如果发生持续性上腹部剧烈疼痛，千万不要大意，要想到胰腺炎的可能，立即去医院就诊，以免错过最佳诊治时机。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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