北京加快培养康养服务技能人才

近日，北京市人社局、民政局、财政局、商务局、卫生健康委、妇女联合会联合印发《关于实施北京市康养职业技能培训计划的通知》。该市计划在2020年至2022年，在全市实施康养职业技能培训计划，组织康养服务从业人员参加职业技能培训，加快培养康养服务技能人才队伍。

《通知》提出，要建立适应康养服务市场需求和人员就业需要的职业技能培训制度，全面推行康养服务人员就业上岗前培训、岗位技能提升培训、转岗转业培训等。强化康养服务人员的实际操作技能训练和综合职业素质培养，适当增加智能技术运用等培训内容，使养老服务人员能够为老年人操作智能终端提供协助。加强失能失智人员照护、老年人照护、康复护理服务、饮食起居照料、生活家务料理、婴幼儿照护、儿童照护、意外伤害预防与处理等方面的岗位技能培训。

此外，该市将支持健康照护、养老、托育服务等康养服务企业发展。鼓励和支持有关职业院校开设健康管理（健康服务与管理）、康复保健、老年保健与管理（老年服务与管理）、护理（养老护理员、育婴员、保育员、孤残儿童护理员）、公共营养保健等相关专业。

据悉，对开展健康照护师（医疗护理员）、养老护理员、家政服务员、育婴员、保育员等急需紧缺职业（工种）职业技能培训的，该市将按照规定给予职业技能培训补贴。（记者王倩）