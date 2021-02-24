小病小灾也非得往大医院跑，真的必要吗？

人挤人，人挨人。今年春运没有遇到的盛况，在有着“世界最大医院”称呼的郑大一附院内遇到了。2月22日这一天，来医院就诊的人实现了井喷。

这一天究竟有多少人就诊，目前具体数字没有统计出来。但是，早在2018年春节后的首日，看病人数就破了2万人。

采访中，记者了解到，这一天就诊人之所以突然增加，第一是因为这是春节假期的第一个周一，周一坐诊的专家要比平时多。其次，是因为不少准备复工的人想趁着离家之前带领家人看个病。

在就诊的人群中，有不少是复诊的病人，还有不少是节前出院节后又重新入院的病人。

为了更好地维持秩序，引导患者规范就医，郑大一附院不少行政科室的人员都临时被抽调到导诊现场。

一位不愿透露姓名的专家说，从他接诊的情况看，有不少病人并不是疑难杂症，在基层医院完全能看好，所以，他提醒，看病要理性，小病的话可以去社区医院或者地方医院。同时，医院内的专家也增加了坐诊时间，如果不是特别紧急的病，也可以错峰就诊。

最后提醒大家，目前仍是新冠疫情防控期，去医院一定要戴好口罩，做好安全防护。（李晓敏）