近年来，每年都会有各种年度医院排行榜发布。一般说来，一些机构整理发布医院排行榜的出发点是好的，希望通过排名反映医院专科建设水平和临床实力，为老百姓治疗疑难杂症指点迷津。不过，某些排名未必能产生相应作用。

首先，排名是否科学还需商榷。一些医院排名是组织一些临床专科一定数量的专家评审的，但更多是从专业角度评审的，诸如患者评价等指标较为缺乏。事实上，医院临床水平如何，患者感受最深，一些医院排行榜单是否真实客观地反映了医院的临床水准，还有待商榷。

其次，可能加剧医疗资源的不均衡。有了医院排名后，可能使一些患者盲目到这些排名靠前的大医院去治病。由于一些大医院医疗资源有限，各地病人蜂拥到这些大医院看病，容易造成一些真正有疑难杂症的病人得不到权威专家的诊疗，贻误病情甚至产生新的矛盾。

第三，对患者可能产生误导。不可否认，一些评比中排名靠前的医院软硬件是过硬的。可实际上，除一些十分复杂的疑难杂症外，一般的疾病不必非要看顶级专家，普通的医院和医生都能治。一些排名可能会干扰老百姓在治病求医时的选择。

近些年，国家有关部门一再要求取消各种排名评比等活动，更好地维护市场秩序。因此，医院排名也应少而精，特别是一些以收费为目的评选应及时被叫停。