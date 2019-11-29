河南将逐步取消医院就诊卡

每去一家医院看病，就得办这家医院的就诊卡，就诊卡未随身携带时需要重新办理，成了许多就诊群众的烦恼。11月26日，河南省召开就医一卡通改革工作电视电话会议。会上，河南省委改革办、省财政厅、省人社厅、省卫生健康委、省医保局、省大数据管理局等部门表示，将联手实施就医一卡通，帮群众解决就诊卡不通用、预存费用等烦心事。

会议提出，河南省将逐步取消全省各级公立医院发放的就诊卡，使群众能够凭身份证、社保卡、居民健康卡等挂号、就诊。此外，全省各级医院将逐步取消群众在门诊就诊需预存费用的硬性规定，群众可通过微信、支付宝、云闪付等多种移动支付工具完成线上支付和实时支付。

目前，河南省内的郑大一附院、河南省中医院、省肿瘤医院等329家公立医院已实现身份证、社保卡、居民健康卡（码）的多卡通用。（记者李季）