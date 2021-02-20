国家医保局：医保基金负担新冠疫苗和接种费用没有问题

人民网北京2月20日电 国务院新闻办公室于今日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》）有关情况。针对此前新冠疫苗接种费用由医保基金和财政共担的政策，国家医保局副局长施子海在会上回应，总体来看，这次医保基金负担新冠疫苗和接种费用是没有问题的。

施子海介绍，本轮新冠病毒疫苗及接种费用政策已经明确，主要是两个要点：一是疫苗和接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当的补助，居民个人免费接种；二是医保基金主要通过动用历年的结余来负担，不影响当期基金的收支，也就是说，不会影响群众当期的看病就医待遇。这是应对特殊事件采取的特殊措施，有利于快速建立免疫屏障，维护正常的生产生活秩序，也有利于最大限度地保障人民群众的根本利益。

“目前，国家医保局已经与相关部门一起研究制定了新冠疫苗附条件上市后疫苗和接种费用保障的细化操作方案。下一步，我们将指导各地认真组织实施，把好政策落实好。”施子海称。

关于医保基金结余，施子海介绍，根据统计快报，去年基金的总收入是2.4万亿元，支出大概2.1万亿元，当年结余2700亿元，历年的滚存结余超过3万亿元，目前基金总体运行平稳，结余总体上比较充裕，动用结余不会影响到群众当期的医保待遇。同时，我们也要注意到，尽管目前滚存结余比较大，但其中1/3是个人账户，统筹基金结余2万亿元左右，而且基金结余地区分布非常不平衡，主要集中在部分人口流入的省份，集中程度还在不断提高。据我们统计，人口流入较多的东部6个省市，职工医保的统筹基金累计结余，2010年占全国44.7%，去年已经上升到56.6%。特别是随着经济增长由高速进入中高速、人口老龄化程度不断加剧、疾病谱变化、医疗技术进步等，医疗费用支出不断增长，基金收入增速低于支出增速将成为新常态，医疗保障基金中长期平衡存在一定压力。

“下一步，我们将认真做好医保基金运行分析，积极会同有关部门加强医疗保障基金使用监督管理，确保基金中长期可持续平衡运行。”施子海表示。

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