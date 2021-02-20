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国家医保局：扎牢医保基金监管制度笼子 防止“救命钱”成“唐僧肉”

2021年02月20日13:03 来源：人民网

人民网北京2月20日电 国务院新闻办公室于今日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》）有关情况。国家医保局副局长施子海在会上指出，《条例》是依法开展医疗保障基金使用监督管理的一个重要保障。在《条例》制定过程中，国家医保局着力提高医疗保障基金使用监督管理工作的科学化、规范化、制度化水平，努力保障医疗保障基金安全，促进基金有效使用。维护公民医疗保障的合法权益。具体来说，主要有以下几方面的考虑：

首先，在立法过程中，始终坚持以人民健康为中心的价值取向。一是在立法目的方面体现了“为民”。着力加强医疗保障基金使用监督管理、保障基金安全、促进基金有效使用、维护公民医疗保障的合法权益；二是在医保基金使用和享受医保经办服务方面体现了“便民”。要求建立健全全国统一的医疗保障经办管理体系，提供标准化、规范化的医疗保障经办服务；三是在提供医药服务方面体现了“利民”。定点医疗机构要按照规定提供合理必要的医药服务，维护公民的健康权益。

其次，把织密扎牢医疗保障基金监管制度的笼子作为核心内容，防止人民群众的“救命钱”成为“唐僧肉”。具体来说：一是对基金使用相关主体的职责进行了明确；二是对构建行政监管、社会监督、行业自律相结合的监管体制作出了规定；三是对建立医保、卫生、中医药、市场监督、财政、审计、公安等部门的监管合作机制作出了安排；四是对加强医保协议管理提出了要求；五是对监管的形式作出了规范；六是对监督检查的措施及程序作出了规定。

再者，着力强化法律责任。加大对违法行为的处罚力度，提高法律的震慑力。《条例》对医疗保障经办机构、定点医药机构、参保个人等的违法行为均细化了相应的法律责任，对欺诈骗保行为规定了严厉的处罚措施。

(责编：崔元苑、高雷)


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