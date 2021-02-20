国家医保局：明确处罚规定 有效控制过度医疗行为

人民网北京2月20日电 国务院新闻办公室于今日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》）有关情况。会上，国家医保局副局长施子海表示，从目前医疗保障基金监管实践来看，一些医疗机构存在不同程度的过度诊疗问题。

对这类违法违规行为，施子海指出，近日发布的《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》）作出了明确的处罚规定。“我们将会同有关部门多措并举，规范医疗服务行为：一方面，加强支付方式改革，让医疗机构增强控制成本的内生动力；另一方面，加大综合监管的力度，进一步规范医疗机构的医疗服务行为，把《条例》的要求落实到位。”他说。

施子海透露，近期，中央深改委审议通过了《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》，对规范医疗服务行为作出了一系列改革性的工作部署。各类医疗机构将按照有关政策规定，进一步规范医疗服务行为，过度医疗行为将会得到有效控制。