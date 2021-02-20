国家卫健委：规范管理 让医疗机构用好管好百姓“救命钱”

人民网北京2月20日电 国务院新闻办公室于今日上午举行国务院政策例行吹风会，介绍《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》）有关情况。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉表示，《条例》的出台对于依法加强医保基金使用的监管具有重要意义。同时，对于医疗机构依法合规使用医保基金，用好管好老百姓的救命钱，也非常重要。国家卫健委主要从以下几方面开展了工作。

一是规范医疗机构的医疗行为。多年以来，国家卫健委形成了一套诊疗规范的体系，出台了一系列临床诊疗技术操作规范、临床诊疗指南、临床路径，合理用药指导原则。同时，也督促医疗机构要发挥主体责任，监督和指导医务人员合理检查、合理用药、合理治疗。

二是开展一系列专项行动。去年，《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》和《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的意见》印发，这两项文件通过加强合理用药管理，重点加强抗肿瘤药物、抗菌药物、重点监控药物管理，节约并合理使用医保基金，降低不合理的医疗费用。今年国家卫健委要会同相关部门开展专项整治，重点整治无依据检查、重复检查，进一步推动检查检验结果的互认工作。另外，在公立医疗机构开展“经济管理年”活动，促进医疗机构在财务管理、价格和收费行为方面进一步规范，推动公立医院的经济运行管理，促进医保基金合理使用。

三是进一步加大监管力度。长期以来，我们建立了如合理用药监管系统、医疗质量监管系统等一系列信息化的监管系统，还从2018年以来，开展了三级公立医院的绩效考核，并于2020年启动了二级公立医院绩效考核。通过发挥绩效考核的指挥棒作用，引导医疗机构加强内涵管理，进一步规范医务人员的诊疗行为。通过加大监管的力度来促进医保基金的合理使用。

四是积极配合相关部门开展工作。2020年，配合医保部门联合开展对医疗机构医保基金使用的专项检查，对报道出来的或发现的骗保案件积极进行查处，发现一起、处理一起。通过公立医院改革，从根本上解决公立医院合理使用医保基金的问题。“十四五”期间，国家卫健委也要以建立现代医院管理制度为目标，促进公立医院高质量发展，规范医院的精细化管理、信息化管理，以此来进一步提高我国公立医院的管理水平，促进医保基金的合理使用。

最后要通过加强医德医风建设，进一步弘扬职业精神和伟大的抗疫精神，树立风清气正的行业作风。