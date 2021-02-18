接种第二剂次新冠疫苗有哪些注意事项？北京疾控回应

人民网北京2月18日电 （董童）17日，北京市疾病预防控制中心在其官方微信公众号上，解答了接种第二剂次新冠疫苗的相关问题。

为什么要接种2剂次疫苗？

根据前期新冠病毒灭活疫苗临床试验研究，仅接种一剂次灭活疫苗不能产生预期的免疫效果。接种第二剂次灭活疫苗大约2周后，接种人群可以产生较好的免疫效果。

接种第二剂次疫苗应该注意哪些事项？

接种新冠病毒疫苗前要关注北京市疾病预防控制中心等权威媒体发布的新冠病毒疫苗的禁忌症知识；了解自己的身体状况，如果自己不很清楚是否属于禁用人群，接种时主动提供健康状况，接种点的医生会判断是否可以接种；好好休息，让身体保持在一个较好的生理状态，最好不要空腹接种；新冠病毒疫苗接种部位为上臂三角肌，建议穿方便穿脱的宽松衣服；按组织接种人员通知携带身份证、手机等物品，佩戴好口罩前往。

接种期间全程佩戴口罩，按接种点标识有序排队，保持一米以上社交距离；向医生主动提供自己健康状况，近期服用的药物信息，并如实填写知情同意书；如果接种部位有伤口，尽量避开伤口选择另一侧接种；接种完毕，需在接种点留观30分钟；止血棉签丢入医疗垃圾桶或黄色医疗废物垃圾袋中。

接种疫苗之后在接种点留观区观察30分钟，无不适症状后才可以离开接种点；接种当日注射部位保持干燥并注意个人卫生；如果出现持续发烧等现象，应及时就医并向接种单位报告。

哪些人不适宜打第二剂次疫苗？

受种对象身体状况应符合新冠病毒疫苗接种条件。如果接种第一剂疫苗出现严重过敏反应，或任何神经系统不良反应者，且不能排除是疫苗引起的，则不建议接种第二剂次；另外受种对象接种第二剂次时患急性疾病、慢性疾病的急性发作期应暂缓接种。