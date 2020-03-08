国家卫健委谈疾控工作人员：分为四大类 日夜奋战在防控一线

人民网北京3月8日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华表示，疾控工作人员包括“流调”人员、检验检测人员、环境消杀人员和心理援助人员。

贺青华介绍，“流调”是尽最大可能把传染源进行隔离，为防止疫情扩散筑起了一道专业防线。流调人员开展流行病学调查，要与患者进行面对面交流，了解患者最近14天去过哪儿，乘坐过哪些交通工具，患者自己和家人、朋友、同学、同事、工友等接触过什么人，进行记录询问。

贺青华表示，到3月7日，全国累计追踪到密切接触者是674038人。若发生聚集性疫情或社区暴发疫情时，流调人员还要进入到每个家庭、每个社区进行详细调查，摸清每一位患者的活动轨迹，追踪到所有密切接触者，并采取14天的隔离医学观察。

贺青华说，检验检测人员是面对病毒，开展病原检测。每一份送来的样本都有可能存在病毒。他们夜以继日，无所畏惧，用专业素养与病毒打交道，不分昼夜，争分夺秒进行样本检测，为临床诊疗赢得了时间。

“环境消杀队伍要对每一个疫点、场所和环境，按照专业方法消毒作业、消灭病毒，还老百姓一个清洁、干净、放心的工作和生活场所。” 贺青华说，心理援助队伍24小时在线，为公众提供心理服务。