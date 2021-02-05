“秃”如其来的烦恼，怎么破？

国家卫健委2019年发布的数据显示，中国有超过2.5亿人饱受脱发困扰，平均每6人中就有1人被脱发困扰，甚至大批“90后”也已加入到脱发大军。

每天掉多少头发才算脱发？脱发是怎么形成的？如何应对？本报记者采访了北京清华长庚医院皮肤科主治医师段晓涵，请她答疑释惑。

“每次洗头感觉自己用的不是洗发水，而是脱毛膏”“春秋一到，我就和家里的狗比赛掉毛”“脱发的人可能都是属蒲公英的吧”……这些年，脱发成了不少人心中的隐痛。

掉发正常，每天掉150根以上需警惕

“头发也有生老病死。”据段晓涵介绍，每个毛囊都会循环经历毛发的生长期、退行期和休止期三个阶段。

“90%的头发处于生长期约2—7年，随后进入很短的退行期，然后进入大约3个月的休止期，这时期头发基本不生长并准备脱落，脱落后又进入新一轮生长周期。”段晓涵说，“人大约有10万个毛囊，根据生长期时间，按照平均一千个日子来算，一天大约脱落100根头发是正常现象，属于生理性脱发。若每天脱落超过150根，需要警惕可能有异常脱发情况。”

大部分人通过日常观察可察觉每天掉发数量的改变，如果出现发量明显减少、发际线后移、发缝变宽、头顶变稀疏等情况，可能是病理性脱发。“有一点需要说明，女生在双侧前额角的头发，本来就比较细，生长期比较短，有时候掉了就不长了，但大部分不属于病理性脱发。”段晓涵说。

如何判断自己是生理性脱发还是病理性脱发？段晓涵介绍了一个简单的判断方法：“用拇指、食指和中指，从头发根部抓一撮头发，大概50—60根，顺着发根往外轻拉，一般脱落不超过6根，如果有3—6根或者更多，就要考虑当前是否处于脱发活动期。”当然，这样的检测方法不适用所有的脱发，比如雄激素性脱发就很难这样检测出来。如果个人判断不了，可以求助正规医院的皮肤科医生，借助专业手段进行判断。

雄激素性脱发最常见，男女均可能出现

“脱发疾病病种繁多。”段晓涵介绍，最常见的是雄激素性脱发，多见于男性。在中国男性发病率大约为20%，女性大约为6%。雄激素性脱发主要与雄激素和遗传基因有关，雄激素被催化成二氢睾酮，会使毛囊微小化、毛发生长期变短，毛发变细、脱落。“雄激素性脱发从青春期就开始出现，无论男女都可能发生，并且呈进展性，建议尽早诊断，不耽误治疗最佳时机。”段晓涵说。

雄激素性脱发分为男性型脱发和女性型脱发，两者均可伴有头皮油脂分泌增多。一般来说，男性型脱发主要表现为“M型”脱发（即前额、双侧额角、双侧鬓角发际线后移）及顶部毛发变细、脱发。女性型脱发表现为头顶部与发际缘之间弥漫性稀疏，分发线增宽，而发际线一般不受影响。

除了雄激素性脱发，休止期脱发也比较常见。“休止期脱发有多种诱发因素，比如精神压力、药物、内分泌系统疾病、产后等，女性较为多见。”段晓涵说，另外一种与自身免疫性相关的斑秃（俗称“鬼剃头”）在临床上也比较常见，发病率大约为2%，可以表现为类圆形脱发斑片，也可以表现为头部毛发全脱失（全秃），或者全身毛发脱落（普秃）。

早发现早治疗，对症下药很重要

“不同类型的脱发，其引发的原因也不同。”段晓涵介绍，除了雄激素和基因遗传因素，还有自身免疫因素和其他因素引发脱发。自身免疫因素以斑秃最具代表，部分患者可以同时具有其他自身免疫性疾病，比如白癜风、桥本市甲状腺炎。

“其他因素涵盖了精神因素（心理因素引起的拔毛癖），感染（真菌或细菌感染造成的毛囊破坏），药物诱发（化疗药物引起急性生长期脱发），其他系统性疾病相关脱发（甲状腺功能异常引起的脱发）等。”段晓涵说，以上众多其他因素都可能引起急性休止期脱发，也可以是加重诱发其他脱发性疾病的原因。

“还有熬夜。”段晓涵表示，熬夜是一种精神或内分泌紊乱诱发因素，会引起脱发，比如休止期脱发，也可以加重原本患有其他脱发性疾病的因素，如雄激素性脱发。现代人生活节奏快、生活压力大等多种外在因素，也会造成脱发或加重脱发。

“引发脱发的原因很多，关键要提高警觉性，早发现、早诊断，找出病因，对症治疗。”段晓涵强调，对于大部分非瘢痕性脱发，例如雄激素性脱发属于进行性脱发疾病，及早给予干预，能有效改善症状。而急性休止期脱发去除病因后可以有效停止脱发，是可逆性的。对于瘢痕性脱发，毛囊受到破坏后就不可能再生长出毛发，因此需要尽早发现，“保住”还未受到破坏的毛囊。

治疗手段丰富，但根除仍然难

“现在治疗脱发手段丰富。”段晓涵介绍，传统的治疗手段包括外用药、口服药，植发技术日新月异，还有富血小板血浆治疗、激光、低能量光到生物制剂的靶向治疗等方法。

“常见的口服药有非那雄胺，外用药有米诺地尔。”段晓涵说，非那雄胺主要治疗雄激素性脱发；米诺地尔具体机制不明，能增加血流量促进毛囊血液循环和增加血管内皮生长因子等，以促进毛发生长。

“在病理性脱发中，除了急性休止期脱发（一般6个月病程），一般都是长期的，一旦停药，脱发还是会进展。”段晓涵说，最常见的雄激素性脱发属于进展型的，“就算秃顶，大部分的脱发患者也不会影响身体健康，这种情况下就要看患者对头发的期望值、对治疗的积极性。”

“植发是把患者已有的头发移植到秃发区，实质上就是‘挖东墙补西墙’。”段晓涵说，不是所有脱发都能通过植发治疗，瘢痕性脱发的毛发移植需谨慎，有毛发移植后诱发脱发加重的案例。同时，植发需考虑脱发的严重程度以及供毛囊区的毛发是否比较健康。大部分男性雄激素性脱发患者，后枕部毛发未受到雄激素攻击，可以移植到脱发区域。而女性型脱发呈弥漫性，往往后枕部毛囊也受到影响出现微小化改变，这时毛发移植就不一定是好的治疗手段。