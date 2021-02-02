感染新冠病毒孕妇或可将抗体传给胎儿

如果一名妇女在怀孕期间感染了新冠肺炎，她的孩子能否在子宫内获得对该病毒的免疫力？据美国生命科学网报道，1月29日发表在美国著名儿科领域期刊《JAMA Pediatrics》上的研究论文表明，母亲的新冠抗体可以穿过胎盘，从而有可能保护胎儿不受感染。

研究人员分析了1470多名孕妇的血液样本，在分娩时拥有新冠病毒抗体的83名妇女中，有72名新生儿也有抗体。这表明这些婴儿获得了这种被动免疫力。

穿过胎盘的抗体是免疫球蛋白G或IgG抗体，这种抗体是在感染新冠病毒几天后产生的，可为人体提供保护。在这项研究中，没有一个婴儿体内存在免疫球蛋白M（IgM）抗体——这种抗体通常在感染后不久才会被检测到，表明这些婴儿没有感染新冠病毒。

研究人员表示，传给婴儿的抗体数量很大程度上取决于母亲体内抗体的类型和数量，以及母亲在怀孕期间感染新冠病毒的时间长短。

“从母体感染到分娩之间的时间越长，抗体转移的可能性就越大。”该研究作者、美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的凯伦·波波洛博士和斯科特·汉斯利博士说，母亲在感染新冠病毒后，无论有症状还是无症状，这种相关性都是成立的。

研究人员指出，转移的抗体可能会为新生儿提供保护，但尚需确定需要什么水平和类型的抗体来保护新生儿免受新冠病毒感染，以及这些抗体可以在新生儿体内持续多长时间。此外，另一个大问题是，转移的抗体“中和”新冠病毒的效果如何，即抗体阻止病毒感染细胞的能力。

美国休斯敦贝勒医学院儿科传染病学副教授弗洛·穆尼奥斯·里瓦斯博士说：“通过研究新冠病毒感染后抗体的天然转移，我们可以研究向孕妇接种疫苗能否对新生儿提供类似的保护。”（实习记者张佳欣）