广州39岁妈妈延迟“娩出”三个胎儿

三胞胎，分三次“娩出”：一胎因宫内减胎后自行排出，二胎于26周时破水提前出生，三胎在医患共同努力下艰难保胎，尝试延迟分娩，24天后降生。广州医科大学附属第三医院19日称，该院广州重症孕产妇救治中心近日为一名三胞胎妈妈实施延迟分娩。

据广州医科大学附属第三医院介绍，39岁的王丽在外院通过试管婴儿怀上三胞胎。由于第一胎是剖宫产，子宫仍留有疤痕，王丽从得知怀上三胞胎以来便知道多胎妊娠的风险，打算减掉一胎。2月6日，在反复考虑后，孕16周的王丽和家人自行来到广州医科大学附属第三医院广州重症孕产妇救治中心，实施减胎术。术后，腹中另两个胎儿继续妊娠，并予以保胎。

然而不到一个月，王丽突然感觉下腹有坠胀感、有少量阴道流血，出现先兆流产的迹象。3月5日，孕20周的王丽感到下腹疼痛，随后腹中的死胎竟排出来了。

“一般情况下，减胎后的胎儿留在子宫内，会逐渐被吸收、萎缩，在整个妊娠终止的时候，随着分娩一起排出或被吸收。”广医三院产科副主任医师刘玉冰说：“像王丽这样提前排出的比较少见，也因此增加了继续妊娠的风险和难度。”

死胎的排出改变了子宫内的环境，开放感染路径，提高感染的风险，给继续妊娠带来了挑战。3月下旬，再次出现先兆流产症状的王丽在广医三院住院一周进行保胎。

4月13日上午，王丽突然感觉下腹一阵暖流涌出，直觉不对劲的她赶紧叫上家人来了广医三院。医生诊断为胎膜早破，但还未出现宫缩。考虑到宫内两个胎儿才26周，月龄太小，为保胎，医院给予了促胎肺、抑制宫缩、抗感染等治疗，希望能尽量保胎。

然而，几天后，王丽感到一阵腹痛，宫口已开。4月18日晚上，王丽自然分娩产下一名重930克的男孩，由于是早产，新生儿科的医生等候在旁，孩子一出生便抢救。

生下第二个孩子后，王丽的宫缩竟逐渐减弱了，而此时宫内还有一个胎儿未娩出。医生对孕妇和腹中第三个胎儿进行评估，胎儿的情况基本稳定，胎心音、胎动均正常。

由于王丽的三胞胎是三绒三羊，三个胎儿有各自的胎盘，住在不同的“房间”，二胎娩出后，三胎仍有继续妊娠的可能性。刘玉冰说，面对王丽的特殊情况，产科团队想到延迟分娩。

双胎/多胎错开数日甚至数周分娩，在医学上被称作“延迟分娩”。第一个胎儿娩出后，机体可能产生保护机制，以为分娩结束了，宫口回缩，第二个胎儿就可能留在宫内。延迟分娩可以延长胎儿宫内生长的时间，但风险很大，对产妇来说，最大的风险就是感染。分娩后的宫口就像敞开的通道，增加了细菌入侵感染的几率，严重者可能发生感染性休克。对胎儿来说，留在母亲子宫内发生感染和胎儿窘迫的几率也会变大。

抗感染成为产科团队救治的重点。为了保障母婴安全，广州重症孕产妇救治团队对王丽实施防治感染、控制宫缩、促进胎儿肺部发育等治疗，医生将容易引起感染的脐带剪短，装入宫颈以减少感染。

“分娩一旦启动是不可逆的，延迟分娩必须建立在产妇身体机制允许的情况下实施。”贺芳提醒，对于双胎/多胎的孕妈来说，在妊娠期间一定要遵循医嘱、定时产检，根据专业医生建议量力而行，不要盲目保胎。(蔡敏婕 白恬)